logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Скандал на временно оккупированных территориях Херсона: псевдоэксминстр растратил более 300 млн рублей
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал на временно оккупированных территориях Херсона: псевдоэксминстр растратил более 300 млн рублей

Миллионы лекарственных зарплат пошли в карманы кремлевских чиновников: как псевдоэксминстр Ильмиев в ТОТ Херсонщины превратил бюджет в собственную выгоду.

16 января 2026, 15:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

На временно оккупированных территориях Херсона продолжается разоблачение громких коррупционных схем среди бывших представителей псевдовласти. В Генический суд поступило дело против псевдоглава оккупационного "минздрава" Херсонской области Вадима Ильмиева , который вместе с сообщниками присвоил более 300 млн рублей , выделенных на зарплаты врачам. Об этом сообщает "Желтая лента".

Скандал на временно оккупированных территориях Херсона: псевдоэксминстр растратил более 300 млн рублей

Вадим Ильмиев — бывший псевдо-руководитель «минздрава» Херсонщины, подозреваемый в хищении сотен миллионов рублей

Кроме этого, псевдочиновнику инкриминируют взятку в 26 млн рублей . По данным следствия, даже находясь в СИЗО, Ильмиев пытался купить себе комфортные условия за 1 млн. рублей .

Этот случай – очередной пример системного хищения средств на ТОТ Херсонщины , где оккупационные "чиновники" наживаются на медицинских работниках, оставленных без зарплат. После символического наказания в виде 1 месяца и 29 суток ареста для гауляйтера Запорожской области Александра Зинченко возникает вопрос: получит ли Ильмиев реальное наказание или это будет еще одна показуха.

Эксперты отмечают, что такие случаи псевдокоррупции и расточительства во время оккупации не только дискредитируют российскую администрацию, но и демонстрируют масштабный хаос управления и полное отсутствие контроля над бюджетными средствами. Медики вынуждены выживать в условиях нехватки ресурсов, пока кремлевские чиновники обогащаются на их нуждах.

Дело Ильмиева рассматривают в Геническом суде. Общество ожидает решения, которое должно показать, способны ли псевдосуды на ТОТ Херсонщины наказывать коррупционеров, или это лишь формальная демонстрация активности.

Читайте также в "Комментариях", в каком направлении наступают русские войска.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости