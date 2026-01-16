На временно оккупированных территориях Херсона продолжается разоблачение громких коррупционных схем среди бывших представителей псевдовласти. В Генический суд поступило дело против псевдоглава оккупационного "минздрава" Херсонской области Вадима Ильмиева , который вместе с сообщниками присвоил более 300 млн рублей , выделенных на зарплаты врачам. Об этом сообщает "Желтая лента".

Вадим Ильмиев — бывший псевдо-руководитель «минздрава» Херсонщины, подозреваемый в хищении сотен миллионов рублей

Кроме этого, псевдочиновнику инкриминируют взятку в 26 млн рублей . По данным следствия, даже находясь в СИЗО, Ильмиев пытался купить себе комфортные условия за 1 млн. рублей .

Этот случай – очередной пример системного хищения средств на ТОТ Херсонщины , где оккупационные "чиновники" наживаются на медицинских работниках, оставленных без зарплат. После символического наказания в виде 1 месяца и 29 суток ареста для гауляйтера Запорожской области Александра Зинченко возникает вопрос: получит ли Ильмиев реальное наказание или это будет еще одна показуха.

Эксперты отмечают, что такие случаи псевдокоррупции и расточительства во время оккупации не только дискредитируют российскую администрацию, но и демонстрируют масштабный хаос управления и полное отсутствие контроля над бюджетными средствами. Медики вынуждены выживать в условиях нехватки ресурсов, пока кремлевские чиновники обогащаются на их нуждах.

Дело Ильмиева рассматривают в Геническом суде. Общество ожидает решения, которое должно показать, способны ли псевдосуды на ТОТ Херсонщины наказывать коррупционеров, или это лишь формальная демонстрация активности.

