Когда транспорт не ходит – садитесь в автозак: на Камчатке людей возят в машинах для задержанных

Российские власти нашли «оригинальное» решение транспортного кризиса – жителей Петропавловска-Камчатского перевозят автозаками и служебными авто чиновниками.

16 января 2026, 15:31
На Камчатке из-за сложных погодных условий полностью остановилось движение общественного транспорта. Вместо восстановления автобусного сообщения или организации временных гражданских маршрутов региональные власти прибегли к нестандартному решению — перевозка жителей с помощью транспорта Росгвардии .

Когда транспорт не ходит – садитесь в автозак: на Камчатке людей возят в машинах для задержанных

Автозаки вместо автобусов: как Росгвардия спасла Камчатку от непогоды

Об этом сообщают независимые российские издания, в частности Дождь, со ссылкой на правительство Камчатского края. По официальной информации, силовое ведомство предоставило два автозака (вахтовки) , которые начали курсировать по городу и доставлять людей в микрорайон Северо-Восточный в Петропавловске-Камчатском.

Местные власти подают это в качестве примера заботы о населении, отмечая, что Росгвардия "не остается в стороне" и помогает жителям в период транспортного коллапса. Впрочем, для самих жителей ситуация выглядит как минимум абсурдно: вместо гражданского транспорта людям предлагают передвигаться по городу в машинах, предназначенных для перевозки задержанных.

Фактически автозаки, обычно ассоциирующиеся с арестами, репрессиями и подавлением протестов, стали временной заменой автобусам. Такой подход ярко демонстрирует, как в российской реальности даже бытовые проблемы решаются через силовые структуры.

На этом "креатив" региональных властей не завершился. Дополнительно чиновники приняли решение использовать служебные автомобили правительства и администрации края в качестве бесплатного такси для населения. То есть машины, предназначенные для обслуживания чиновников, временно привлекли для перевозки гражданских.

