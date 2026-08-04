Коли на АЗС оновлять цінники: чому ситуація з паливом нині гірша, ніж була навесні

Ситуація з паливом залишається вкрай напруженою в Україні. Які ризики для України? Коли на АЗС відновлять цінники? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, проаналізувавши думки експертів.

Ціни на пальне. Фото: з відкритих джерел

Дуже неприємний осад залишився з весни

Директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн зазначив, що зараз ситуація з паливом у світі набагато гірша, ніж була навесні.

"Навесні запаси палива були високими, а споживання — низьким. Сьогодні все навпаки — попит надхмарний, а запаси мінімальні. Їх просто "з'їли" навесні... Кінця цієї історії поки не видно", — розповів Куюн.

Експерт наголосив, що певні ризики є і для України.

"Дуже неприємний осад залишився з весни, коли в перші дні березня, коли ціна злетіла, поляки одразу закрили експорт не тільки в Україну, ну, загалом, так, закрили, румуни закрили, молдавани теж закрили. І ось так усе й було. Ми завжди вважали, що у нас така диверсифікована система, а тут усі думають насамперед про себе", – додав Куюн.

Також експерт поділився, що є чутки про те, що Польща має намір скоротити обсяги постачання палива в Україну. Він зазначив, що на серпень Польща справді скоротила заплановані обсяги постачання приблизно на 20-30%.

Україна втратила доступ до додаткових нафтових потужностей

Засновник групи компаній Prime, експерт з палива Дмитро Леушкін зазначив, що вже за 10 днів літр дизельного палива в Україні може коштувати 105 гривень, тоді як ціна бензину складе 100 гривень за літр.

"Ціни перевищать 100 гривень, це точно. 105 за дизель, 100 за бензин... На це нам знадобиться близько 10 днів", – вважає експерт.

За словами фахівця, блокування ключових морських проток на Близькому Сході та напружена ситуація навколо Ірану фактично позбавили Україну доступу до додаткових нафтових потужностей. Водночас Лєушкін переконаний, що новий Кабмін зробить усе можливе, щоб ціни на табло АЗС не перевищили позначки 100 гривень за літр.

"Це буде суперкешбек, або зниження податків, або паливний демпфер (механізм субсидування споживачів палива на ринку, – ред.)", – прогнозує засновник групи компаній Prime.

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