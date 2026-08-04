Коли на АЗС оновлять цінники: чому ситуація з паливом нині гірша, ніж була навесні

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Кравцев Сергей
Ситуація з паливом залишається вкрай напруженою в Україні. Які ризики для України? Коли на АЗС відновлять цінники? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, проаналізувавши думки експертів.
Ціни на пальне. Фото: з відкритих джерел
Директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн зазначив, що зараз ситуація з паливом у світі набагато гірша, ніж була навесні.
Експерт наголосив, що певні ризики є і для України.
Також експерт поділився, що є чутки про те, що Польща має намір скоротити обсяги постачання палива в Україну. Він зазначив, що на серпень Польща справді скоротила заплановані обсяги постачання приблизно на 20-30%.
Засновник групи компаній Prime, експерт з палива Дмитро Леушкін зазначив, що вже за 10 днів літр дизельного палива в Україні може коштувати 105 гривень, тоді як ціна бензину складе 100 гривень за літр.
За словами фахівця, блокування ключових морських проток на Близькому Сході та напружена ситуація навколо Ірану фактично позбавили Україну доступу до додаткових нафтових потужностей. Водночас Лєушкін переконаний, що новий Кабмін зробить усе можливе, щоб ціни на табло АЗС не перевищили позначки 100 гривень за літр.
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