Когда на АЗС обновят ценники: почему ситуация с топливом сейчас хуже, чем была весной

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Кравцев Сергей
Ситуация с топливом остается крайне напряженной в Украине. Какие риски для Украины? Когда на АЗС обновят ценники? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Цены на топливо. Фото: из открытых источников
Директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн отметил, что сейчас ситуация с топливом в мире намного хуже, чем была весной.
Эксперт акцентировал, что определенные риски есть и для Украины.
Также эксперт поделился, что есть слухи о том, что Польша собирается сократить объемы поставок топлива в Украину. Он отметил, что на август Польша действительно сократила запланированные объемы поставок примерно на 20-30%.
Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин отметил, что уже через 10 дней литр дизельного топлива в Украине может стоить 105 гривен, тогда как цена бензина составит 100 гривен за литр.
По словам специалиста, блокировка ключевых морских проливов на Ближнем Востоке и напряженная ситуация вокруг Ирана фактически лишили Украину доступа к дополнительным нефтяным мощностям. В то же время Леушкин убежден, что новый Кабмин сделает все возможное, чтобы цены на табло АЗС не превысили отметку в 100 гривен за литр.
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