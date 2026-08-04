Когда на АЗС обновят ценники: почему ситуация с топливом сейчас хуже, чем была весной

Ситуация с топливом остается крайне напряженной в Украине. Какие риски для Украины? Когда на АЗС обновят ценники? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Цены на топливо. Фото: из открытых источников

Очень неприятный осадок остался с весны

Директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн отметил, что сейчас ситуация с топливом в мире намного хуже, чем была весной.

"Весной запасы топлива были высокими, а потребление — низким. Сегодня все наоборот — спрос заоблачный, а запасы минимальны. Их просто "съели" весной... Конца этой истории пока не видно", — рассказал Куюн.

Эксперт акцентировал, что определенные риски есть и для Украины.

"Очень неприятный осадок остался с весны, когда в первые дни марта, когда цена взлетела, поляки сразу закрыли экспорт не только в Украину, ну, в общем, да, закрыли, румыны закрыли, молдаване тоже закрыли. И вот так все и было. Мы всегда считали, что у нас такая диверсифицированная система, а тут все думают в первую очередь о себе", — добавил Куюн.

Также эксперт поделился, что есть слухи о том, что Польша собирается сократить объемы поставок топлива в Украину. Он отметил, что на август Польша действительно сократила запланированные объемы поставок примерно на 20-30%.

Украину лишилась доступа к дополнительным нефтяным мощностям

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин отметил, что уже через 10 дней литр дизельного топлива в Украине может стоить 105 гривен, тогда как цена бензина составит 100 гривен за литр.

"Цены превысят 100 гривен, это точно. 105 за дизель, 100 за бензин… На это нам понадобится около 10 дней", – считает эксперт.

По словам специалиста, блокировка ключевых морских проливов на Ближнем Востоке и напряженная ситуация вокруг Ирана фактически лишили Украину доступа к дополнительным нефтяным мощностям. В то же время Леушкин убежден, что новый Кабмин сделает все возможное, чтобы цены на табло АЗС не превысили отметку в 100 гривен за литр.

"Это будет суперкешбэк, либо снижение налогов, либо топливный демпфер (механизм субсидирования потребителей топлива на рынке, – ред.)", – прогнозирует основатель группы компаний Prime.

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