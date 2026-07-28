Удар по кошелькам водителей: цены на топливо стремительно идут вверх, 100 гривен – не предел

Отечественный рынок топлива входит в фазу турбулентности, свидетельством чего стало стремительное удорожание и первые признаки нехватки бензина на АЗС. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн подвел итоги первых семи дней кризиса.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В течение отчетного периода средняя стоимость бензина марки А-95 выросла на 4,3 грн/л, достигнув отметки 80,88 грн/л, тогда как дизель прибавил сразу 9,34 грн/л и теперь стоит в среднем 88 грн/л. Впрочем, в некоторых топливных сетях скачок оказался значительно ощутимее.

"В отдельных сетях рост, — констатирует эксперт, — составил более 16 грн/л".

Ситуация на рынке дизельного топлива осложняется повышенным спросом из-за перенаправления агропродукции из морских портов на автомобильный транспорт, отмечает Сергей Куюн. Хотя импорт идет по графику, рынку требуются гораздо большие объемы. Обеспечить их мешает геополитический фактор: Анкара, ранее покупавшая российское горючее до введения Москвой запрета на экспорт, теперь активно скупает ресурсы в Греции. Это существенно ограничивает возможности для Украины, традиционно зависевшей от южного направления поставки, добавляет эксперт. Дополнительно давят логистические проблемы в Черном море, где из-за высоких финансовых ставок срываются закупки.

"Известно также о "перехвате" еще одного крупного танкера, направлявшегося в Румынию, – отмечает Куюн. — Кто-то просто дал больше денег, куча заказов, включая украинские, обнулилась". В то же время слухи о прекращении отгрузок из Польши пока не нашли подтверждения.

По словам эксперта, с бензином ситуация выглядит еще более критичной, ведь на многих заправках стелы уже опустели. Главным катализатором дефицита стал переход на европейский экологический стандарт Е10 с 1 июля. Из-за угроз безопасности и несовершенного налогового законодательства наладить собственное производство такого топлива внутри страны не удалось, а иностранные заводы не имеют свободных мощностей для наращивания экспорта.

В частности, Украина потеряла поставки от греческого Hellenic Petroleum , ранее покрывавшего дефицит во время пиковых нагрузок, но не производящего Е10. Специалист откровенно критикует представителей власти, которые лоббировали эту инициативу, несмотря на очевидные риски для стабильности топливного сектора и отсутствие экономической выгоды.

В ближайшей перспективе топливные компании будут вынуждены и дальше пересматривать ценники в сторону увеличения, поскольку оптовые цены на дизель уже колеблются в пределах 93–95 грн/л, а на бензин — около 82 грн/л. Если розница не догонит группу, АЗС быстро опустошат коммерческие структуры. Говоря о вероятности преодоления психологической отметки, аналитик призывает смотреть на проблему шире.

"Все спрашивают, будет ли 100 грн за литр? На самом деле вопрос второстепенный, — резюмирует Сергей Куюн, — ведь высокая цена – это не самое плохое, что бывает. Доказано 2022-м".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в обновленном меморандуме с МВФ для украинцев снова прописали очередное повышение налогов и дальнейший рост тарифов, о чем заявил народный депутат Дмитрий Разумков.