Удар по гаманцях водіїв: ціни на пальне стрімко йдуть угору, 100 гривень – не межа

Вітчизняний ринок пального входить у фазу турбулентності, свідченням чого стало стрімке здорожчання нафтопродуктів та перші ознаки браку бензину на АЗС. Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн підбив підсумки перших семи днів кризи.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Протягом звітного періоду середня вартість бензину марки А-95 зросла на 4,3 грн/л, досягнувши позначки 80,88 грн/л, тоді як дизель додав одразу 9,34 грн/л і тепер коштує в середньому 88 грн/л. Втім, у деяких паливних мережах стрибок виявився значно відчутнішим.

"В окремих мережах зростання, — констатує експерт, — склало понад 16 грн/л".

Ситуація на ринку дизельного пального ускладнюється підвищеним попитом через перенаправлення агропродукції з морських портів на автомобільний транспорт, зазначає Сергій Куюн. Хоча імпорт іде за графіком, ринку потрібні значно більші обсяги. Забезпечити їх заважає геополітичний фактор: Анкара, яка раніше купувала російське пальне до введення Москвою заборони на експорт, тепер активно скуповує ресурси у Греції. Це суттєво обмежує можливості для України, яка традиційно залежала від південного напрямку постачання, додає експерт. Додатково тиснуть логістичні проблеми у Чорному морі, де через високі фінансові ставки зриваються закупівлі.

"Відомо також про "перехоплення" ще одного великого танкера, що прямував до Румунії, — зазначає Куюн. — Хтось просто дав більше грошей, купа замовлень, включно з українськими, обнулилась". Водночас чутки про припинення відвантажень із Польщі наразі не знайшли підтвердження.

За словами експерта, з бензином ситуація виглядає ще критичнішою, адже на багатьох заправках стели вже спорожніли. Головним каталізатором дефіциту став перехід на європейський екологічний стандарт Е10 із 1 липня. Через загрози безпеці та недосконале податкове законодавство налагодити власне виробництво такого пального всередині країни не вдалося, а іноземні заводи не мають вільних потужностей для нарощування експорту.

Зокрема, Україна втратила поставки від грецького Hellenic Petroleum, який раніше покривав дефіцит під час пікових навантажень, але не виготовляє Е10. Фахівець відверто критикує представників влади, які лобіювали цю ініціативу попри очевидні ризики для стабільності паливного сектору та відсутність економічної вигоди.

У найближчій перспективі паливні компанії будуть змушені й надалі переглядати цінники в бік збільшення, оскільки гуртові ціни на дизель уже коливаються в межах 93–95 грн/л, а на бензин — близько 82 грн/л. Якщо роздріб не наздожене гурт, АЗС швидко спустошать комерційні структури. Говорячи про ймовірність подолання психологічної позначки, аналітик закликає дивитися на проблему ширше.

"Всі питають, чи буде 100 грн за літр? Насправді, питання другорядне, — резюмує Сергій Куюн, — адже висока ціна – це не найгірше, що буває. Доведено 2022-им".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в оновленому меморандумі з МВФ для українців знову прописали чергове підвищення податків та подальше зростання тарифів, про що заявив народний депутат Дмитро Разумков.