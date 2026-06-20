Колапс на польській залізниці вдарив по Україні: які наслідки

Пасажири міжнародних залізничних маршрутів між Польщею та Україною зіткнулися із суттєвими затримками через проблеми в енергетичній інфраструктурі польської залізниці. Через перебої з електропостачанням рух низки поїздів був порушений, що спричинило значне відхилення від графіка.

Укрзалізниця. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили в Укрзалізниці, найбільше проблем виникло на напрямках із Варшави до Холма та Перемишля. Саме ці маршрути забезпечують пересадки на міжнародні поїзди, які прямують до українських міст.

За попередніми оцінками, затримки можуть сягати від двох з половиною до трьох годин. У зв’язку з цим українська та польська залізниці були змушені оперативно переглянути порядок стикування рейсів.

В Укрзалізниці повідомили, що спільно з польським перевізником PKP Intercity ухвалили рішення максимально зберегти пересадкові зв’язки для пасажирів. Потяги, які мають приймати людей із затриманих рейсів, очікуватимуть на прибуття пасажирів, щоб уникнути масового зриву подорожей.

Українські залізничники також заявили про готовність скорочувати відставання від графіка вже після перетину кордону. За можливості поїзди рухатимуться пришвидшеним режимом на окремих ділянках маршруту.

Особливу увагу приділяють пасажирам, які після прибуття в Україну мають подальші пересадки на внутрішні рейси. Їм рекомендують завчасно повідомляти провідників або звертатися через офіційні канали зворотного зв’язку Укрзалізниці, надаючи копії квитків.

Наразі польські служби працюють над відновленням стабільного функціонування енергомережі та поверненням руху поїздів до штатного режиму. Водночас пасажирам радять уважно стежити за оновленнями щодо своїх рейсів та бути готовими до змін у розкладі.

Черговий збій на польській залізниці вкотре продемонстрував, наскільки залежним залишається міжнародне сполучення від стабільної роботи критичної інфраструктури, особливо на одному з найважливіших транспортних напрямків між Україною та Європейським Союзом.

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