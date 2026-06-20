Коллапс на польской железной дороге ударил по Украине: какие последствия

Пассажиры международных железнодорожных маршрутов между Польшей и Украиной столкнулись с существенными задержками из-за проблем в энергетической инфраструктуре польской железной дороги. Из-за перебоев с электроснабжением движение ряда поездов было нарушено, что повлекло за собой значительное отклонение от графика.

Укрзализныця. Фото: из открытых источников

Как сообщили в Укрзализныце, больше всего проблем возникло на направлениях из Варшавы в Холм и Перемышль. Именно эти маршруты обеспечивают пересадки на международные поезда, следующие в украинские города.

По предварительным оценкам, задержки могут достигать двух с половиной до трех часов. В этой связи украинская и польская железные дороги были вынуждены оперативно пересмотреть порядок стыковки рейсов.

В "Укрзалізниці" сообщили, что совместно с польским перевозчиком PKP Intercity приняли решение максимально сохранить пересадочные связи для пассажиров. Поезда, которые должны принимать людей из задержанных рейсов, будут ожидать прибытия пассажиров во избежание массового срыва путешествий.

Украинские железнодорожники также заявили о готовности сокращать отставание от графика уже после пересечения границы. По возможности поезда будут двигаться по ускоренному режиму на отдельных участках маршрута.

Особое внимание уделяется пассажирам, которые по прибытии в Украину имеют дальнейшие пересадки на внутренние рейсы. Им рекомендуют заблаговременно сообщать проводникам или обращаться по официальным каналам обратной связи Укрзализныци, предоставляя копии билетов.

Польские службы работают над восстановлением стабильного функционирования энергосети и возвращением движения поездов в штатный режим. В то же время пассажирам советуют внимательно следить за обновлением своих рейсов и быть готовыми к изменениям в расписании.

Очередной сбой на польской железной дороге еще раз продемонстрировал, насколько зависимым остается международное сообщение от стабильной работы критической инфраструктуры, особенно на одном из важнейших транспортных направлений между Украиной и Европейским Союзом.

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