КМІС здивував цифрами: скільки українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно

Більшість українців зберігає готовність продовжувати опір Росії стільки, скільки потрібно. Про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Опитування українців. Фото: з відкритих джерел

Згідно з дослідженням, 62% респондентів заявили, що готові терпіти війну доти, доки це буде необхідно. Ще 4% допускають собі тривалий період приблизно один рік. При цьому 23% опитаних розраховують витримувати війну лише кілька місяців або близько півроку. Ще 11% не змогли визначитись із відповіддю.

Соціологи звертають увагу на стійкість цих настроїв. Порівняно з попереднім дослідженням, проведеним наприкінці липня – на початку серпня, істотних змін практично не відбулося. Навіть на тлі посилення російських ударів частка громадян, які готові до тривалого протистояння, залишається високою.

Тенденція простежується у всіх регіонах України, які перебувають під контролем Києва. Як зазначають у КМІС, у кожній частині країни не менше половини опитаних заявили про готовність продовжувати протистояння стільки, скільки потрібно.

Особливо показовим виявився результат столиці. У Києві 72% респондентів готові витримувати війну стільки, скільки потрібно. У попередньому опитуванні аналогічний показник становив 69%.

Дослідження проводилося з 12 по 21 вересня 2026 методом телефонних інтерв'ю. Загалом соціологи опитали 1002 особи у всіх регіонах України, контрольованих урядом.

Таким чином, результати КМІС вказують не на різкий перегляд суспільством ставлення до тривалості війни, а навпаки, на збереження колишнього рівня готовності до затяжного протистояння. При цьому оцінки соціологів відображають думку опитаних на момент проведення дослідження та не означають відсутності втоми чи відмінностей у настроях між окремими групами населення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українці змінили свою думку щодо курсу країни: КМІС зафіксував тривожне зрушення.



