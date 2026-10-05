Украинцы изменили свое мнение относительно курса страны: КМИС зафиксировал тревожный сдвиг

Только четыре из десяти украинцев считают, что страна движется в правильном направлении. Такие результаты показал опрос Киевского международного института социологии, проведенный 12-21 сентября по заказу общественной организации "Форум".

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Согласно исследованию, 40% респондентов положительно оценивают направление развития страны. Противоположного мнения придерживаются 45% опрошенных. Еще 15% не смогли определиться с ответом.

По сравнению с февралем 2024 года доля тех, кто считает развитие Украины правильным, сократилась на четыре процентных пункта – с 44% до нынешних 40%. При этом показатель негативных оценок изменился незначительно: два с половиной года назад неправильным направление страны считали 46%, сейчас – 45%.

Наиболее заметная динамика произошла среди неопределившихся. Их доля выросла с 10% в феврале 2024 года до 15% в сентябре 2026-го. В КМИС подчеркивают, что общая картина при этом остается относительно стабильной, а изменение доли негативных оценок не является статистически значимым.

Исследование проводилось методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1002 совершеннолетних гражданина Украины, проживающих на территориях, контролируемых украинским правительством. Респондентов отбирали случайным образом среди пользователей мобильной связи, после чего результаты дополнительно взвешивали статистически.

В опрос не включались жители временно оккупированных территорий и украинцы, которые выехали за границу после начала полномасштабного вторжения. В то же время среди участников были внутренне перемещенные лица.

КМИС отмечает, что при обычных условиях максимальная статистическая погрешность для показателей около 50% не превышала бы 4,1 процентного пункта. Однако война может создавать дополнительные систематические отклонения.

Таким образом, результаты не свидетельствуют о резком переломе общественных настроений, но показывают важную тенденцию: доля украинцев, уверенно оценивающих направление развития страны как правильное, остается ниже половины населения.

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