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КМИС удивил цифрами: сколько украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется

Несмотря на усиление российских атак, уровень готовности общества к затяжной войне почти не изменился

6 октября 2026, 12:51
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Кравцев Сергей

Большинство украинцев сохраняет готовность продолжать сопротивление России столько, сколько потребуется. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

КМИС удивил цифрами: сколько украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Согласно исследованию, 62% респондентов заявили, что готовы терпеть войну до тех пор, пока это будет необходимо. Еще 4% допускают для себя продолжительный период примерно в один год. При этом 23% опрошенных рассчитывают выдерживать войну лишь несколько месяцев или около полугода. Еще 11% не смогли определиться с ответом.

Социологи обращают внимание на устойчивость этих настроений. По сравнению с предыдущим исследованием, проведенным в конце июля – начале августа, существенных изменений практически не произошло. Даже на фоне усиления российских ударов доля граждан, готовых к длительному противостоянию, остается высокой.

Тенденция прослеживается во всех регионах Украины, находящихся под контролем Киева. Как отмечают в КМИС, в каждой части страны не менее половины опрошенных заявили о готовности продолжать противостояние столько, сколько потребуется.

Особенно показательным оказался результат столицы. В Киеве 72% респондентов готовы выдерживать войну столько, сколько понадобится. В предыдущем опросе аналогичный показатель составлял 69%.

Исследование проводилось с 12 по 21 сентября 2026 года методом телефонных интервью. Всего социологи опросили 1002 человека во всех регионах Украины, контролируемых правительством.

Таким образом, результаты КМИС указывают не на резкий пересмотр обществом отношения к продолжительности войны, а, напротив, на сохранение прежнего уровня готовности к затяжному противостоянию. При этом оценки социологов отражают мнение опрошенных на момент проведения исследования и не означают отсутствия усталости или различий в настроениях между отдельными группами населения.

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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1639&page=1&fbclid=IwY2xjawUxiKlleHRuA2FlbQIxMABwZG9mBWJyaWQRMW5YNXNMbllqTXFJTjVpNGRzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEe7raSV_QNPp_OA6714QjgHOut88WtbVi0OxLXJg4OKAZTrmDGbZ2OYn0solU_aem_nOKqz8vlJaoCqjdR5iWCG
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