КМИС удивил цифрами: сколько украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется

Большинство украинцев сохраняет готовность продолжать сопротивление России столько, сколько потребуется. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Согласно исследованию, 62% респондентов заявили, что готовы терпеть войну до тех пор, пока это будет необходимо. Еще 4% допускают для себя продолжительный период примерно в один год. При этом 23% опрошенных рассчитывают выдерживать войну лишь несколько месяцев или около полугода. Еще 11% не смогли определиться с ответом.

Социологи обращают внимание на устойчивость этих настроений. По сравнению с предыдущим исследованием, проведенным в конце июля – начале августа, существенных изменений практически не произошло. Даже на фоне усиления российских ударов доля граждан, готовых к длительному противостоянию, остается высокой.

Тенденция прослеживается во всех регионах Украины, находящихся под контролем Киева. Как отмечают в КМИС, в каждой части страны не менее половины опрошенных заявили о готовности продолжать противостояние столько, сколько потребуется.

Особенно показательным оказался результат столицы. В Киеве 72% респондентов готовы выдерживать войну столько, сколько понадобится. В предыдущем опросе аналогичный показатель составлял 69%.

Исследование проводилось с 12 по 21 сентября 2026 года методом телефонных интервью. Всего социологи опросили 1002 человека во всех регионах Украины, контролируемых правительством.

Таким образом, результаты КМИС указывают не на резкий пересмотр обществом отношения к продолжительности войны, а, напротив, на сохранение прежнего уровня готовности к затяжному противостоянию. При этом оценки социологов отражают мнение опрошенных на момент проведения исследования и не означают отсутствия усталости или различий в настроениях между отдельными группами населения.

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