КМІС показав, скільки українців позитивно ставляться до РФ на 4 році великої війни

Громадяни України залишаються єдиними у своїй позиції щодо Росії. Понад 90% українців заявили про негативне ставлення до країни-агресора та її мешканців. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Опитування українців. Фото: з відкритих джерел

Так, соціологи з'ясували, що у вересні 2025 року 91% українців заявили, що погано ставляться до Росії, тоді як позитивно висловилися лише 4%. Для порівняння, у 2024 році ці показники становили 93% та 3% відповідно, тобто зміни знаходяться в межах статистичної похибки.

У КМІС зазначили, що зберігається тенденція, що склалася після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році – практично не змінюється позиція більшості наших співвітчизників, які негативно ставляться до Росії. При цьому погіршення ставлення до неї відбувалося не напередодні агресії, а після неї.

Більшість населення в усіх регіонах – від 92% на Заході до 80% на Сході – висловлюють негативне ставлення до Росії. Позитивне ставлення мають лише 3-4% українців у більшості регіонів, а на Сході цей показник сягає 9%, що все одно лишається в межах похибки.

Ставлення до росіян, які проживають біля Росії, також залишається вкрай критичним. Лише 8% українців ставляться до них добре, тоді як 85% висловили негативне ставлення. Ці показники майже не змінились із 2024 року.

У всіх областях України більшість громадян мають негативне відношення до жителів Росії – від 91% на Заході до 73% на Сході. Тільки Сході частка тих, хто ставиться до них позитивно, перевищує 10%.

За шкалою соціальної дистанції Богардуса середнє значення ставлення українців до росіян становить 6,5 із 7 можливих балів, що означає максимальну дистанцію. 82% опитаних заявили, що росіян не слід впускати до України.

Для порівняння: у 2013 році цей показник був 2,7, що свідчило про відкритість українців до спілкування з росіянами.

