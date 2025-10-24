КМИС показал, сколько украинцев относятся позитивно к РФ на 4 году большой войны

Граждане Украины остаются едиными в своей позиции по России. Более 90% украинцев заявили о негативном отношении к стране-агрессору и ее жителям. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Так социологи выяснили, что в сентябре 2025 года 91% украинцев заявили, что плохо относятся к России, тогда как положительно высказались лишь 4%. Для сравнения, в 2024 году эти показатели составляли 93% и 3% соответственно, то есть изменения находятся в пределах статистической погрешности.

В КМИС отметили, что сохраняется тенденция, сложившаяся после начала полномасштабного вторжения в 2022 году – практически не изменяется позиция большинства наших соотечественников, которые продолжают негативно относится к России. При этом ухудшение отношения к ней происходило не накануне агрессии, а уже после нее.

Большинство населения во всех регионах — от 92% на Западе до 80% на Востоке — выражают негативное отношение к России. Положительное отношение имеют лишь 3-4% украинцев в большинстве регионов, а на Востоке этот показатель достигает 9%, что все равно остается в пределах погрешности.

Отношение к русским, проживающим на территории России, также остается крайне критическим. Лишь 8% украинцев относятся к ним хорошо, тогда как 85% выразили негативное отношение. Эти показатели почти не изменились с 2024 года.

Во всех областях Украины большинство граждан имеют негативное отношение к жителям России — от 91% на Западе до 73% на Востоке. Только на Востоке доля тех, кто относится к ним положительно, превышает 10%.

По шкале социальной дистанции Богардуса среднее значение отношения украинцев к русским составляет 6,5 из 7 возможных баллов, что означает максимальную дистанцию. 82% опрошенных заявили, что россиян не следует впускать в Украину.

Для сравнения: в 2013 году этот показатель был 2,7, что свидетельствовало об открытости украинцев к общению с русскими.

