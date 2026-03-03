Клопотенко готуватиме для фронту: Міноборони запускає кулінарну реформу в ЗСУ

В Україні стартує новий етап реформи харчування у війську. Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони разом із шеф-кухарем Євген Клопотенко запускають проєкт "Готуємо до бою". Про це повідомила пресслужба Міністерство оборони України.

Відомий шеф-кухар розроблятиме рецепти для військових – стартує проєкт «Готуємо до бою»

Що зміниться для військових

У відомстві прямо заявили: більшість кухарів у підрозділах не мають профільної освіти, а чітко прописаних алгоритмів приготування страв фактично не існує. Навіть за умови вчасної доставки якісних продуктів результат може суттєво відрізнятися залежно від досвіду персоналу, обладнання та польових умов.

Саме тому ключовим продуктом ініціативи стане практичний збірник рецептів для військових кухарів, який систематизує підходи до приготування їжі у підрозділах. Йдеться не про ресторанну гастрономію, а про реальні, адаптовані до польових умов рішення.

Що передбачає проєкт

Проєкт реалізується у співпраці з громадською організацією "Культ Фуд", заснованою Євгеном Клопотенком. Очікується, що нові рецептури враховуватимуть енергетичну цінність страв, баланс білків, жирів і вуглеводів, а також простоту приготування в польових кухнях.

У Міноборони наголошують, що якість харчування безпосередньо впливає на фізичний стан і моральний дух військових. Систематизація досвіду різних підрозділів має допомогти вирівняти рівень забезпечення та зробити меню більш прогнозованим і стандартизованим.

Чому це важливо

Реформа харчування у війську триває вже кілька років, однак питання смаку, різноманітності та однакових стандартів залишалося відкритим. Новий проєкт має стати інструментом практичного впровадження змін, а не лише декларацією.

Втім, ініціатива вже викликала активне обговорення. У соціальних мережах, як завжди, море хейту – від скепсису щодо доцільності участі відомого шефа до сумнівів у реальному впливі змін на фронті.

