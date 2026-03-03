Клопотенко будет готовить для фронта: Минобороны запускает кулинарную реформу в ВСУ

В Украине стартует новый этап реформы питания в армии. Агентство оборонных закупок ДОТ Министерства обороны вместе с шеф-поваром Евгений Клопотенко запускают проект "Готовим к бою". Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины .

Известный шеф-повар будет разрабатывать рецепты для военных – стартует проект «Готовим к бою»

Что изменится для военных

В ведомстве прямо заявили: большинство поваров в подразделениях не имеют профильного образования, а четко прописанных алгоритмов приготовления блюд фактически не существует. Даже при своевременной доставке качественных продуктов результат может существенно отличаться в зависимости от опыта персонала, оборудования и полевых условий.

Именно поэтому ключевым продуктом инициативы станет практический сборник рецептов для военных поваров , систематизирующий подходы к приготовлению пищи в подразделениях. Речь идет не о ресторанной гастрономии, а о реальных, адаптированных к полевым условиям решениях.

Что предполагает проект

Проект реализуется в сотрудничестве с общественной организацией "Культ Фуд", основанной Евгением Клопотенко. Ожидается, что новые рецептуры учитывают энергетическую ценность блюд, баланс белков, жиров и углеводов, а также простоту приготовления в полевых кухнях.

В Минобороны подчеркивают, что качество питания оказывает непосредственное влияние на физическое состояние и моральный дух военных . Систематизация опыта различных подразделений должна помочь выровнять уровень обеспечения и сделать более прогнозируемым и стандартизированным меню.

Почему это важно

Реформа питания в армии длится уже несколько лет, однако вопрос вкуса, разнообразия и одинаковых стандартов оставался открытым. Новый проект должен стать инструментом практического введения изменений, а не только декларацией.

Впрочем, инициатива уже вызвала активное обсуждение. В социальных сетях, как всегда, море хейта – от скепсиса по поводу целесообразности участия известного шефа до сомнений в реальном влиянии изменений на фронте.

