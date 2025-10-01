logo_ukra

Киянам треба вдягатися по-зимовому, а в Одесі припиниться дощ: синоптик назвала дату, коли потепліє
Киянам треба вдягатися по-зимовому, а в Одесі припиниться дощ: синоптик назвала дату, коли потепліє

В Україні слід чекати температурних контрастів на початку жовтня

1 жовтня 2025, 17:39
Автор:
Недилько Ксения

Завтра, 2-го жовтня, в Україні очікуються значні температурні контрасти. На заході, півночі, частині центральних областей вдень передбачається не вище +6+10 градусів, а, наприклад, на сході стовпчики термометрів зможуть піднятися до +14+18 градусів. Такий прогноз опублікувала синоптикиня Наталка Діденко.

Киянам треба вдягатися по-зимовому, а в Одесі припиниться дощ: синоптик назвала дату, коли потепліє

Загалом завтра на заході та півночі України очікується +6+10 градусів.

Центр "розбіжиться" температурою: Вінниччина, Кропивницький з районами +7+11 градусів, Черкащина +9+12 градусів, Полтавщина +10+15, Дніпропетровщина +11+16 градусів.

На сході +14+18 градусів.

На півдні +12+16 градусів.

"Дощі завтра вдень пройдуть лише у північних областях. На решті території України буде хоча й хмарно, проте без істотних опадів. На Одещині завтра без опадів!

У Києві 2-го жовтня очікується дощ та дуже холодно, +8 градусів. Одягайтеся майже по зимовому і на мокру погоду.

Трохи треба померзнути – надалі в Києві поволі теплішатиме, а потім й усій Україні", – наголошує Діденко.

За її словами, найдовше холод протримається у західних областях, але й там після 5-го жовтня потеплішає. На сході та півдні України буде тепло, аж часом до +18+20 градусів, весь час.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що волонтерка дала прогноз на зиму: будуть тисячі ударів. "Тому прості кілька кроків: 1. Переконайтесь,що ваше виробництво зареєстровано в якомусь глухому, безлюдному селі. 2. Переконайтесь, що вас важко нагуглити, знайти інструментами OSINT. Зараз ми проводимо лекції, тренінги виробникам, як робити все безпечно. 3. Заставте закрити всю інформацію про вас в державних реєстрах", – пише Берлінська.



