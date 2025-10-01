Завтра, 2 октября, в Украине ожидаются значительные температурные контрасты. На западе, севере, части центральных областей днем предполагается не выше 6-10 градусов, а, например, на востоке столбики термометров смогут подняться до +14+18 градусов. Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко.

Киевлянам нужно одеваться по-зимнему, а в Одессе прекратится дождь: синоптик назвала дату, когда потеплеет

В целом завтра на западе и севере Украины ожидается +6+10 градусов .

Центр "разбежится" по температуре: Виннитчина, Кропивницкий с районами +7+11 градусов, Черкасщина +9+12 градусов, Полтавщина +10+15, Днепропетровщина +11+16 градусов.

На востоке +14+18 градусов.

На юге +12+16 градусов.

"Дожди завтра днем пройдут только в северных областях. На остальной территории Украины будет хоть и облачно, но без существенных осадков. В Одесской области завтра без осадков! В Киеве 2 октября ожидается дождь и очень холодно, +8 градусов. Одевайтесь почти по зимнему и на мокрую погоду. Чуть-чуть надо померзнуть – в дальнейшем в Киеве будет постепенно теплеть, а потом и всей Украине", – отмечает Диденко.

По ее словам, наиболее холод продержится в западных областях, но и там после 5 октября потеплее есть. На востоке и юге Украины будет тепло, вплоть до +18+20 градусов, все время.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что волонтер дала прогноз на зиму: будут тысячи ударов. "Поэтому простые несколько шагов: 1. Убедитесь, что ваше производство зарегистрировано в каком-то глухом, безлюдном селе. 2. Убедитесь, что вас трудно нагуглить, найти инструментами OSINT. Сейчас мы проводим лекции, тренинги производителям, как делать все безопасно. 3. Заставьте закрыть всю информацию о вас в государственных реестрах", — пишет Берлинская.