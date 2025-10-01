Учора окупанти серед білого дня вдарили по центру міста Дніпро, унаслідок чого загинув чоловік, ще понад 30 людей постраждало. Горіла офісна будівля, автівки, була пошкоджена інша інфраструктура.

«Обов’язково прилетить»: волонтерка дала поради, як уникнути обстрілів

Окупанти заявили, що били по "офісниках Дніпра", а українська волонтерка Марія Берлінська повідомила, що у будівлі, куди стався один з прильотів, було реальне виробництво БпЛА.

"Вчора росіяни вдарили по Дніпру. Заявили, що по виробництву БПЛА. За тією адресою і справді легко гуглиться юридична адреса виробництва. Деякі виробники досі виробляють там же, де й зареєстровані. Розумніші так не роблять", – заявила волонтерка.

Вона зауважила, що йде зима, а ударів будуть тисячі.

"Тому прості кілька кроків: 1. Переконайтесь,що ваше виробництво зареєстровано в якомусь глухому, безлюдному селі. 2. Переконайтесь, що вас важко нагуглити, знайти інструментами OSINT. Зараз ми проводимо лекції, тренінги виробникам, як робити все безпечно. 3. Заставте закрити всю інформацію про вас в державних реєстрах", – пише Берлінська.

Вона зауважила, що реальні фізичні, юридичні адреси, імена власників, інформація про прибуток, конкретні вироби – плавають в океані інтернету на поверхні. Просто тому, що держава їх не закрила.

" Подбайте про це, інакше обов'язково прилетить ", – прогнозує вона.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпрі через атаку РФ загинув чоловік, який одружився лише 1,5 тижні тому. Про це розповіла у соцмережах кохана загиблого Ярослава — Богдана Вітязь.