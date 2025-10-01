logo_ukra

BTC/USD

116439

ETH/USD

4281.66

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Обов’язково прилетить»: волонтерка дала поради, як уникнути обстрілів
commentss НОВИНИ Всі новини

«Обов’язково прилетить»: волонтерка дала поради, як уникнути обстрілів

Берлінська заявила, що у Дніпрі удар прийшовся по виробництву безпілотників

1 жовтня 2025, 15:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Учора окупанти серед білого дня вдарили по центру міста Дніпро, унаслідок чого загинув чоловік, ще понад 30 людей постраждало. Горіла офісна будівля, автівки, була пошкоджена інша інфраструктура.

«Обов’язково прилетить»: волонтерка дала поради, як уникнути обстрілів

«Обов’язково прилетить»: волонтерка дала поради, як уникнути обстрілів

Окупанти заявили, що били по "офісниках Дніпра", а українська волонтерка Марія Берлінська повідомила, що у будівлі, куди стався один з прильотів, було реальне виробництво БпЛА.

"Вчора росіяни вдарили по Дніпру. Заявили, що по виробництву БПЛА. За тією адресою і справді легко гуглиться юридична адреса виробництва.

Деякі виробники досі виробляють там же, де й зареєстровані. Розумніші так не роблять", – заявила волонтерка.

Вона зауважила, що йде зима, а ударів будуть тисячі.

"Тому прості кілька кроків:

1. Переконайтесь,що ваше виробництво зареєстровано в якомусь глухому, безлюдному селі.

2. Переконайтесь, що вас важко нагуглити, знайти інструментами OSINT. Зараз ми проводимо лекції, тренінги виробникам, як робити все безпечно.

3. Заставте закрити всю інформацію про вас в державних реєстрах", – пише Берлінська.

Вона зауважила, що реальні фізичні, юридичні адреси, імена власників, інформація про прибуток, конкретні вироби – плавають в океані інтернету на поверхні. Просто тому, що держава їх не закрила.

"Подбайте про це, інакше обов'язково прилетить", – прогнозує вона.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпрі через атаку РФ загинув чоловік, який одружився лише 1,5 тижні тому. Про це розповіла у соцмережах кохана загиблого Ярослава — Богдана Вітязь.                                                             



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини