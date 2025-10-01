Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Учора окупанти серед білого дня вдарили по центру міста Дніпро, унаслідок чого загинув чоловік, ще понад 30 людей постраждало. Горіла офісна будівля, автівки, була пошкоджена інша інфраструктура.
«Обов’язково прилетить»: волонтерка дала поради, як уникнути обстрілів
Окупанти заявили, що били по "офісниках Дніпра", а українська волонтерка Марія Берлінська повідомила, що у будівлі, куди стався один з прильотів, було реальне виробництво БпЛА.
"Вчора росіяни вдарили по Дніпру. Заявили, що по виробництву БПЛА. За тією адресою і справді легко гуглиться юридична адреса виробництва.
Деякі виробники досі виробляють там же, де й зареєстровані. Розумніші так не роблять", – заявила волонтерка.
Вона зауважила, що йде зима, а ударів будуть тисячі.
"Тому прості кілька кроків:
1. Переконайтесь,що ваше виробництво зареєстровано в якомусь глухому, безлюдному селі.
2. Переконайтесь, що вас важко нагуглити, знайти інструментами OSINT. Зараз ми проводимо лекції, тренінги виробникам, як робити все безпечно.
3. Заставте закрити всю інформацію про вас в державних реєстрах", – пише Берлінська.
Вона зауважила, що реальні фізичні, юридичні адреси, імена власників, інформація про прибуток, конкретні вироби – плавають в океані інтернету на поверхні. Просто тому, що держава їх не закрила.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпрі через атаку РФ загинув чоловік, який одружився лише 1,5 тижні тому. Про це розповіла у соцмережах кохана загиблого Ярослава — Богдана Вітязь.