Вчера оккупанты среди бела дня ударили по центру города Днепр, в результате чего погиб мужчина, еще более 30 человек пострадали. Горело офисное здание, автомобили, была повреждена другая инфраструктура.

«Обязательно прилетит»: волонтер дала советы, как избежать обстрелов

Оккупанты заявили , что били по "офисникам Днепра", а украинская волонтер Мария Берлинская сообщила, что в здании, куда произошел один из прилетов, было реальное производство БПЛА.

"Вчера россияне ударили по Днепру. Заявили, что по производству БПЛА. По этому адресу действительно легко гуглится юридический адрес производства. Некоторые производители до сих пор производят там же, где и зарегистрированы. Те, кто умнее, так не делают", – заявила волонтер.

Она заметила, что идет зима, а ударов будут тысячи.

"Поэтому простые несколько шагов: 1. Убедитесь, что ваше производство зарегистрировано в какой-нибудь глухой, безлюдном селе. 2. Убедитесь, что вас трудно назвать, найти инструментами OSINT. Сейчас мы проводим лекции, тренинги производителям, как делать всё безопасно. 3. Примите закрыть всю информацию о вас в государственных реестрах", – пишет Берлинская.

Она отметила, что реальные физические, юридические адреса, имена владельцев, информация о прибыли, конкретных изделиях – плавают в океане интернета на поверхности. Просто потому, что государство их не закрыло.

" Позаботьтесь об этом, иначе обязательно прилетит ", – прогнозирует она.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Днепре из-за атаки РФ погиб мужчина, который женился всего 1,5 недели назад. Об этом рассказала в соцсетях любимая погибшего Ярослава – Богдана Витязь.