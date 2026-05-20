Китай запропонував США нову модель відносин: до чого тут Україна

Фактично Китай запропонував США нову модель відносин — “конструктивної стратегічної стабільності”. Це модель рівноваги, балансу сил і взаємного стримування. Заявка на рівнозначність чи навіть глобальний дуумвірат КНР-США. Про це розповів політолог Володимир Горбач.

Експерт зазначає, адміністрація Дональда Трампа поки що цього не прийняла, але й відкинути не може. Вони розуміють що після фази “конструктивної стратегічної стабільності” настане фаза одноосібного домінування КНР.

"До чого тут ми? Чисельні війни і конфлікти не можуть бути врегульовані на засадах сталого миру допоки на глобальному рівні не встановиться новий світовий порядок на основі нового балансу сил, який зараз порушено. І, з іншого боку, критичний вплив на цей новий баланс сил матиме наша війна з РФ, точніше, її результати", – зазначив політолог.

Читайте також на порталі "Коментарі" — під час візиту президента США Дональда Трампа до Китаю переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном пройшли у помітно більш напруженій атмосфері, ніж очікувалося. Як пише The New York Times, американський лідер намагався демонструвати примирливий тон і робив ставку на особисту дипломатію, проте Сі дав зрозуміти: Пекін має жорсткі кордони, які Вашингтону краще не перетинати. Головною темою стала ситуація навколо Тайваню. При цьому Білий дім намагався публічно демонструвати, що Вашингтон і Пекін мають спільний погляд щодо низки питань. Зокрема відносно того, що Тегеран за жодних умов не повинен отримати ядерну зброю. А вже у США Трамп взагалі заявив, що не підтримує офіційного проголошення незалежності Тайваню і має намір уникнути прямого конфлікту з Китаєм. Які підсумки саміту Трампа та Сі Цзіньпіна? Що вони означитимуть для світу та, зокрема, України? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.