Китай предложил США новую модель отношений: при чем здесь Украина

Фактически Китай предложил США новую модель отношений – "конструктивную стратегическую стабильность". Это модель равновесия, баланса сил и взаимного сдерживания. Заявка на равнозначность или даже глобальный дуумвират КНР-США. Об этом рассказал политолог Владимир Горбач.

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что администрация Дональда Трампа пока этого не приняла, но и отвергнуть не может. Они понимают, что после фазы "конструктивной стратегической стабильности" наступит фаза единоличного доминирования КНР.

"К чему здесь мы? Численные войны и конфликты не могут быть урегулированы на основе устойчивого мира, пока на глобальном уровне не установится новый мировой порядок на основе нового баланса сил, который сейчас нарушен. И, с другой стороны, критическое влияние на этот новый баланс сил будет иметь наша война с РФ, точнее ее результаты", – отметил политолог.

во время визита президента США Дональда Трампа в Китай переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином прошли в заметно более напряженной атмосфере, чем ожидалось. Как пишет The New York Times, американский лидер пытался демонстрировать примирительный тон и делал ставку на личную дипломатию, однако Си дал понять: у Пекина есть жесткие границы, которые Вашингтону лучше не пересекать. Главной темой стала ситуация вокруг Тайваня. При этом Белый дом пытался публично демонстрировать, что у Вашингтона и Пекина есть общая точка зрения по ряду вопросов. В частности, относительно того, что Тегеран ни при каких условиях не должен получить ядерное оружие. А уже в США Трамп вообще заявил, что не поддерживает официальное провозглашение независимости Тайваня и намерен избежать прямого конфликта с Китаем. Каковы итоги саммита Трампа и Си Цзиньпина? Что они будут означать для мира и, в частности, для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.