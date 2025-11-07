Китай вирвався вперед: по якому важливому показнику обійшов США

Китай за останні п'ять років суттєво наростив виробництво ракетного озброєння. Супутники зафіксували масштабне розширення ракетних заводів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "CNN".

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що Китай активно розвиває свої оборонно-промислові потужності, зокрема у сфері виробництва ракет.

За даними нового аналізу CNN, заснованого на супутникових знімках, картах та урядових документах, з 2020 року країна значно розширила десятки об'єктів, пов'язаних з ракетною галуззю.

Зазначається, що понад 60% із 136 відомих об'єктів, що мають відношення до китайських ракетних сил, показали ознаки активного будівництва чи модернізації.

Йдеться про заводи, науково-дослідні та випробувальні центри, які сумарно збільшили свою площу більш ніж на 2 мільйони квадратних метрів між 2020 та 2025 роками.

"Китай позиціонує себе як глобальну супердержаву. Ми знаходимося на початкових етапах нових перегонів озброєнь. Китай уже біжить спринтом і готується до марафону", — сказав колишній директор НАТО з контролю над озброєннями Вільям Альберке.

Аналітики CNN проаналізували 99 об'єктів, пов'язаних з виробництвом ракет у Китаї, і виявив, що 65 з них розширилися за рахунок будівництва площ. Також розширення за останні п'ять років зафіксували на 22 із 37 китайських військових баз.

Наприклад, у Пекіні один із заводів, який з 2020 року розширився майже на 50%, виробляє відому балістичну ракету середньої дальності DF-26 ("Дунфен"), яку фахівці з оборони називають "вбивцею Гуама".

Ця ракета здатна змінювати траєкторію під час польоту, що ускладнює її перехоплення, і може досягати американської бази Андерсен на острові Гуам.

Журналісти зазначають, що Китай нарощує свій арсенал ядерної зброї швидше, ніж будь-яка інша країна, щорічно збільшуючи її приблизно на 100 нових боєголовок із 2023 року.

Аналіз CNN свідчить, що виробництво ракет у Китаї різко зросло, зокрема, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Супутникові знімки доводять, що темпи розширення об'єктів протягом 2022-2023 років подвоїлися.

