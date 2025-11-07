Китай вырвался вперед: по какому важному показателю обошел США

Китай за последние пять лет существенно нарастил производство ракетного вооружения. Спутники зафиксировали масштабное расширение ракетных заводов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Китай активно развивает свои оборонно-промышленные мощности, в частности в сфере производства ракет.

По данным нового анализа "CNN", основанного на спутниковых снимках, картах и правительственных документах, с 2020 года страна значительно расширила десятки объектов, связанных с ракетной отраслью.

Отмечается, что более 60% из 136 известных объектов, имеющих отношение к китайским ракетным силам, показали признаки активного строительства или модернизации.

Речь идет о заводах, научно-исследовательских и испытательных центрах, которые суммарно увеличили свою площадь более чем на 2 миллиона квадратных метров между 2020 и 2025 годами.

"Китай позиционирует себя как глобальную супердержаву. Мы находимся на начальных этапах новой гонки вооружений. Китай уже бежит спринтом и готовится к марафону", — сказал бывший директор НАТО по контролю над вооружениями Уильям Альберке.

Аналитики "CNN" проанализировали 99 объектов, связанных с производством ракет в Китае, и обнаружил, что 65 из них расширились за счет строительства площадей. Также расширение за последние пять лет зафиксировали на 22 из 37 китайских военных баз.

Например, в Пекине один из заводов, который с 2020 года расширился почти на 50%, производит известную баллистическую ракету средней дальности DF-26 ("Дунфэн"), которую специалисты по обороне называют "убийцей Гуама".

Эта ракета способна менять траекторию во время полета, что затрудняет ее перехват, и может достигать американской базы Андерсен на острове Гуам.

Журналисты отмечают, что Китай наращивает свой арсенал ядерного оружия быстрее, чем любая другая страна, ежегодно увеличивая его примерно на 100 новых боеголовок с 2023 года.

Анализ CNN свидетельствуют, что производство ракет в Китае резко возросло, в частности после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Спутниковые снимки доказывают, что темпы расширения объектов в течение 2022-2023 годов удвоились.

