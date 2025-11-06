Мир может свалиться в Третью мировую войну в любую секунду: что стоит за новыми ядерными угрозами

В мире вновь активно заговорили про гонку ядерных вооружений, но по факту она никогда особо и не прекращалась. Ядерные держава всегда пытаются держать свой ядерный потенциал на достаточном для безопасности этих ядерных держав уровне, а для этого нужно совершенствовать и, в первую очередь, конечно же, проводить испытания. Такое мнение высказал директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что никто не снимал ядерную триаду с боевого дежурства в разных странах. В основном это наземные, воздушные и морские пусковые установки ядерных ракет. То есть, как стояли на боевом дежурстве установки, которые запускают ядерные ракеты, так они стоят и по сегодняшний день.

"Естественно, что иногда страны проверяют боеспособность стратегических вооружений с учётом того, что обстановка в мире крайне напряжённая и мир может свалиться в Третью мировую войну в любую секунду", – отметил Виктор Савинов.

При этом эксперт отметил, что в США количество российских лоббистов просто зашкаливает. Поэтому не приходится сомневаться, что россияне будут проводить какую-то работу, чтобы подорвать ядерный потенциал США.

"Вопрос только в том, что нельзя шпионскими или лоббистскими методами заставить США отказаться от того, чтобы эта страна была готова к ядерной войне. Элемент сдерживания для возможных глобальных потрясений – это, прежде всего, дипломатические методы и прекращение войн, которые сейчас идут на Земле или могут начаться", – отметил Виктор Савинов.

