Світ може звалитися в Третю світову війну будь-якої секунди: що стоїть за новими ядерними погрозами

У світі знову активно заговорили про гонку ядерних озброєнь, але за фактом вона ніколи особливо не припинялася. Ядерні держави завжди намагаються тримати свій ядерний потенціал на достатньому для безпеки цих ядерних держав рівні, а для цього потрібно вдосконалювати і насамперед, звичайно ж, проводити випробування. Таку думку сказав директор Міжнародного інституту політичної філософії, політичний аналітик Віктор Савінов.

Ядерна зброя. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, що ніхто не знімав ядерну тріаду з бойового чергування у різних країнах. В основному це наземні, повітряні та морські пускові установки ядерних ракет. Тобто як стояли на бойовому чергуванні установки, які запускають ядерні ракети, так вони стоять і до сьогодні.

"Природно, що іноді країни перевіряють боєздатність стратегічних озброєнь з урахуванням того, що ситуація у світі вкрай напружена і світ може впасти у Третю світову війну будь-якої секунди", – зазначив Віктор Савінов.

При цьому експерт зазначив, що у США кількість російських лобістів просто зашкалює. Тому не доводиться сумніватися, що росіяни будуть проводити якусь роботу, щоб підірвати ядерний потенціал США.

"Питання лише у тому, що не можна шпигунськими чи лобістськими методами змусити США відмовитися від того, щоб ця країна була готова до ядерної війни. Елемент стримування для можливих глобальних потрясінь – це насамперед дипломатичні методи та припинення воєн, які зараз йдуть на Землі або можуть розпочатися", – зазначив Віктор Савінов.

