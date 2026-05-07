Китай і Росія "задоволені як ніколи": у НАТО розповіли, чому Захід знову програє

Розкол між Сполученими Штатами та європейськими союзниками всередині НАТО став справжнім подарунком для Росії та Китаю. Таку заяву зробив колишній верховний головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Філіп Брідлав в інтерв'ю Радіо Свобода.

За словами генерала, Москва і Пекін уважно спостерігають за протиріччями всередині західного блоку, що посилюються, і сприймають їх як стратегічну перемогу. Брідлав підкреслив, що Росія вже давно намагається зруйнувати єдність Альянсу та послабити зв'язки між Вашингтоном та Європою.

"Путін, мабуть, у захваті від того, що бачить. Ми фактично даруємо йому найбільший подарунок за весь час його перебування при владі", — заявив колишній командувач НАТО.

Він категорично відкинув тези, що НАТО нібито втратило актуальність після Холодної війни. На думку Бридлава, Альянс створювався саме для стримування Росії, і сьогодні ця загроза не тільки не зникла, а й стала ще небезпечнішою після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Особливу тривогу у генерала викликає ситуація навколо конфлікту у Перській затоці. Він зазначив, що розбіжності між США та європейськими країнами зіграли на руку Ірану, який почувається впевненіше завдяки підтримці з боку Москви та Пекіна. При цьому Європа, за словами Брідлава, виявилася фактично відстороненою від ключових процесів.

Екс-командувач переконаний: Захід робить стратегічну помилку, демонструючи внутрішні конфлікти своїм супротивникам. За його словами, Китай, Росія та Іран сприймають нинішню ситуацію як доказ слабкості НАТО та поступового руйнування західної єдності.

Брідлав підкреслив, що тільки єдина позиція США та Європи здатна зупинити подальше посилення геополітичних противників Заходу та не допустити ще більш глибокої кризи всередині Альянсу.

