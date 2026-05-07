Китай и Россия "довольны как никогда": в НАТО рассказали, почему Запад снова проигрывает

Раскол между Соединенными Штатами и европейскими союзниками внутри НАТО стал настоящим подарком для России и Китая. Такое заявление сделал бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав в интервью "Радио Свобода".

НАТО. Фото: из открытых источников

По словам генерала, Москва и Пекин внимательно наблюдают за усиливающимися противоречиями внутри западного блока и воспринимают их как стратегическую победу. Бридлав подчеркнул, что Россия уже давно пытается разрушить единство Альянса и ослабить связи между Вашингтоном и Европой.

"Путин, вероятно, в восторге от того, что видит. Мы фактически дарим ему самый большой подарок за все время его пребывания у власти", — заявил бывший командующий НАТО.

Он категорически отверг тезисы о том, что НАТО якобы потеряло актуальность после Холодной войны. По мнению Бридлава, Альянс создавался именно для сдерживания России, и сегодня эта угроза не только не исчезла, но и стала еще более опасной после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Особую тревогу у генерала вызывает ситуация вокруг конфликта в Персидском заливе. Он отметил, что разногласия между США и европейскими странами сыграли на руку Ирану, который чувствует себя увереннее благодаря поддержке со стороны Москвы и Пекина. При этом Европа, по словам Бридлава, оказалась фактически отстраненной от ключевых процессов.

Экс-командующий убежден: Запад совершает стратегическую ошибку, демонстрируя внутренние конфликты своим противникам. По его словам, Китай, Россия и Иран воспринимают нынешнюю ситуацию как доказательство слабости НАТО и постепенного разрушения западного единства.

Бридлав подчеркнул, что только единая позиция США и Европы способна остановить дальнейшее усиление геополитических противников Запада и не допустить еще более глубокого кризиса внутри Альянса.

