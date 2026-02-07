Кінець ядерної угоди США та РФ: чого чекає Трамп і що це означає для Кремля

Рубрики
Завершився договір СНО-ІІІ про контроль засобів доставки стратегічної ядерної зброї між США та Росією, підписаний у 2010 році. США втратили інтерес після припинення Росією інспекцій у 2023 році, а також через деградацію російського потенціалу та втрат у війні проти України. На що чекає Трамп? Чому США відмовляються від ядерних обмежень? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.
Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Олексій Їжак заявив в інтерв'ю "24 Каналу", що Трамп не зацікавлений у продовженні ексклюзивних відносин з Росією без участі Китаю, тож епоха двостороннього контролю за озброєннями завершилася.
Договір стосувався не самої ядерної зброї, а засобів її доставки – єдиного практичного способу контролю, оскільки підрахувати кількість боєголовок неможливо.
Він дозволяв контролювати засоби доставки у бойовій готовності – приблизно чверть світового ядерного арсеналу, або третина арсеналів США та Росії.
За його словами, зараз США не відповіли на пропозицію Путіна, хоча погодилися "поговорити" – встановили контакти між військовими, але це не означає переговорів саме про ядерну зброю. Такі військові комунікації іноді створювалися ще з часів холодної війни.
Керівниця Одеського центру стратегічних досліджень та ядерного нерозповсюдження Поліна Синовець зазначила, що перед Вашингтоном зараз стоїть завдання – стримувати одразу Москву та Пекін.
