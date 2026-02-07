Кінець ядерної угоди США та РФ: чого чекає Трамп і що це означає для Кремля

Завершився договір СНО-ІІІ про контроль засобів доставки стратегічної ядерної зброї між США та Росією, підписаний у 2010 році. США втратили інтерес після припинення Росією інспекцій у 2023 році, а також через деградацію російського потенціалу та втрат у війні проти України. На що чекає Трамп? Чому США відмовляються від ядерних обмежень? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Наразі США не відповіли на пропозицію Путіна

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Олексій Їжак заявив в інтерв'ю "24 Каналу", що Трамп не зацікавлений у продовженні ексклюзивних відносин з Росією без участі Китаю, тож епоха двостороннього контролю за озброєннями завершилася.

Договір стосувався не самої ядерної зброї, а засобів її доставки – єдиного практичного способу контролю, оскільки підрахувати кількість боєголовок неможливо.

Він дозволяв контролювати засоби доставки у бойовій готовності – приблизно чверть світового ядерного арсеналу, або третина арсеналів США та Росії.

"Договір СНО-ІІІ підписали у 2010 році Барак Обама та Дмитро Медведєв. Нині Обама – Нобелівський лауреат, а Медведєв – алкоголік. Це приблизно пояснює баланс сил у цьому договорі", – сказав Їжак.

За його словами, зараз США не відповіли на пропозицію Путіна, хоча погодилися "поговорити" – встановили контакти між військовими, але це не означає переговорів саме про ядерну зброю. Такі військові комунікації іноді створювалися ще з часів холодної війни.

"Щодо перспектив – нічого страшного на завершення договору немає. Фактично паперовий паритет між США та Росією вже не існує. Жодного поширення ядерної зброї не буде. Просто не буде ексклюзивних відносин щодо цього договору між США та Росією", – підсумував Їжак.

Перед Вашингтоном зараз стоїть подвійне завдання

Керівниця Одеського центру стратегічних досліджень та ядерного нерозповсюдження Поліна Синовець зазначила, що перед Вашингтоном зараз стоїть завдання – стримувати одразу Москву та Пекін.

"Фактично треба, може, не подвоїти, але значно збільшити американський ядерний арсенал, тому що китайці розвивають власний і вони не хочуть приєднуватися до будь-якого договору про обмеження озброєнь", — зазначила Синовець.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чому Україна не стала ближчою до світу: для чого потрібні були переговори в ОАЕ.



