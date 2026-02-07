logo

Конец ядерной сделки США и РФ: чего ждет Трамп и что это значит для Кремля
Конец ядерной сделки США и РФ: чего ждет Трамп и что это значит для Кремля

7 февраля 2026, 10:19
Автор:
Кравцев Сергей

Завершился договор СНВ-III о контроле средств доставки стратегического ядерного оружия между США и Россией, подписанный в 2010 году. США потеряли интерес после прекращения Россией инспекций в 2023 году, а также из-за деградации российского потенциала и потерь в войне против Украины. Чего ждет Трамп? Почему США отказываются от ядерных ограничений? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Сейчас США не ответили на предложение Путина

Аналитик Национального института стратегических исследований, соучредитель Консорциума оборонной информации Алексей Ижак заявил в интервью "24 Каналу", что Трамп не заинтересован в продолжении эксклюзивных отношений с Россией без участия Китая, поэтому эпоха двустороннего контроля над вооружениями завершилась.

Договор касался не самого ядерного оружия, а средств его доставки – единственного практического способа контроля, поскольку подсчитать количество боеголовок невозможно.

Он позволял контролировать средства доставки в боевой готовности – примерно четверть мирового ядерного арсенала, или треть арсеналов США и России.

"Договор СНВ-III подписали в 2010 году Барак Обама и Дмитрий Медведев. Сейчас Обама – Нобелевский лауреат, а Медведев – алкоголик. Это примерно объясняет баланс сил в этом договоре", – сказал Ёж.

По его словам, сейчас США не ответили на предложение Путина, хотя согласились "поговорить" – установили контакты между военными, но это не означает переговоров именно о ядерном оружии. Такие военные коммуникации время от времени создавались еще со времен холодной войны.

"Относительно перспектив – ничего страшного в завершении договора нет. Фактически бумажный паритет между США и Россией уже не существует. Никакого распространения ядерного оружия не будет. Просто не будет эксклюзивных отношений по этому договору между США и Россией", – подытожил Ижак.

Перед Вашингтоном сейчас стоит двойная задача

Руководительница Одесского центра стратегических исследований и ядерного нераспространения Полина Синовец отметила, что перед Вашингтоном сейчас стоит задача – сдерживать сразу Москву и Пекин.

"Фактически надо, может не удвоить, но значительно увеличить американский ядерный арсенал, потому что китайцы развивают собственный и они не хотят присоединяться к любому договору об ограничении вооружений", — отметила Синовец.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Украина не стала ближе к миру: для чего нужны были переговоры в ОАЭ.




