Конец ядерной сделки США и РФ: чего ждет Трамп и что это значит для Кремля

Кравцев Сергей
Завершился договор СНВ-III о контроле средств доставки стратегического ядерного оружия между США и Россией, подписанный в 2010 году. США потеряли интерес после прекращения Россией инспекций в 2023 году, а также из-за деградации российского потенциала и потерь в войне против Украины. Чего ждет Трамп? Почему США отказываются от ядерных ограничений? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Аналитик Национального института стратегических исследований, соучредитель Консорциума оборонной информации Алексей Ижак заявил в интервью "24 Каналу", что Трамп не заинтересован в продолжении эксклюзивных отношений с Россией без участия Китая, поэтому эпоха двустороннего контроля над вооружениями завершилась.
Договор касался не самого ядерного оружия, а средств его доставки – единственного практического способа контроля, поскольку подсчитать количество боеголовок невозможно.
Он позволял контролировать средства доставки в боевой готовности – примерно четверть мирового ядерного арсенала, или треть арсеналов США и России.
По его словам, сейчас США не ответили на предложение Путина, хотя согласились "поговорить" – установили контакты между военными, но это не означает переговоров именно о ядерном оружии. Такие военные коммуникации время от времени создавались еще со времен холодной войны.
Руководительница Одесского центра стратегических исследований и ядерного нераспространения Полина Синовец отметила, что перед Вашингтоном сейчас стоит задача – сдерживать сразу Москву и Пекин.
