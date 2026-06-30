Кінець епохи «відпивантів»: чому з 3 серпня парфуми на розпив опиняться поза законом

В Україні вже з 3 серпня парфумерний бізнес та його клієнти зіткнуться із серйозними обмеженнями, які ставлять під загрозу популярний формат продажу декантів. З цієї дати повністю завершується перехідний період для впровадження нового Технічного регламенту на косметичні засоби. Відтепер будь-яке розділення оригінального флакона автоматично прирівнюється до окремого виробництва.

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Для дрібних підприємців це означає колосальний бюрократичний тиск та необхідність оформлювати величезні пакети документів на кожен маленький атомайзер. Своєю чергою, продавці та представники індустрії краси б'ють на сполох через можливі наслідки для бізнесу.

"З початком серпня ми змушені будемо відмовитися від реалізації парфумів на розпив через радикальні зміни в українському законодавстві", — діляться розчаруванням власники профільних магазинів в Instagram .

Вони підкреслюють, що такий крок є вкрай болісним, адже дрібний об'єм допомагав покупцям протестувати дорогий аромат на собі, розносити його та вберегтися від фінансової помилки перед покупкою цілого флакона. Проте тепер правила гри змінюються безповоротно.

Юристи та експерти пояснюють, що відкриття оригінальної заводської упаковки та подальше переливання рідини у дрібну тару створює нову відповідальність перед законом.

"Як тільки ви розгерметизували фірмовий флакон заради продажу по мілілітрах, ви юридично стаєте творцем нового продукту. Відповідно, на вас лягають обов'язки так званої "відповідальної особи"", — наголошують юристи у своїх роз'ясненнях.

Тепер на кожен такий мініфлакон об'ємом навіть у 2 мл підприємцям доведеться розробляти власне технічне досьє, замовляти лабораторні звіти про безпеку та проходити обов'язкову державну реєстрацію через нотифікаційну систему МОЗ. Окрім цього, з'явилася вимога щодо детального маркування державною мовою, де має бути вказано повний склад компонентів, контакти та батч-код. За недотримання цих суворих умов бізнесу загрожують великі штрафи або конфіскація товару.

Через загрозу закриття сотень ФОПів у мережі вже з'явилася електронна петиція, у якій Уряд просять надати офіційні роз'яснення та ввести додаткові послаблення для розпиву. Поки тривають дискусії, продавці радять поціновувачам парфумів не зволікати й запастися улюбленими мініатюрами, поки на це ще є законне право.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Держпродспоживслужба закликає негайно перевірити дитячі іграшки.