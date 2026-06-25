Кадмій, свинець та загроза удушення: Держпродспоживслужба закликає негайно перевірити дитячі іграшки

Захист внутрішнього ринку від токсичних та травмонебезпечних товарів залишається одним із головних пріоритетів контролюючих органів. За результатами останніх планових моніторингових заходів, фахівці виявили масштабні порушення серед непродовольчих товарів, значна частина яких призначена для найменших споживачів.

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Про це офіційно повідомила пресслужба Держпродспоживслужби.

Повний перелік токсичних та конструктивно дефектних виробів, які загрожують здоров'ю громадян, уже оприлюднено на спеціалізованому державному вебпорталі uvaga.gov.ua. Велика кількість заблокованих товарів імпортована з Китаю та Кореї.

"Ефективний ринковий нагляд є важливою складовою системи захисту прав споживачів, — наголосив заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор, зауваживши, що інспектори ретельно моніторять торговельні мережі. — Виявлення і вилучення з обігу продукції, яка не відповідає встановленим вимогам – в фокусі уваги Держпродспоживслужби та її територіальних органів".

Посадовець окремо звернув увагу на те, що батькам слід бути надзвичайно прискіпливими під час вибору дитячих товарів, адже яскраве оформлення часто приховує смертельну небезпеку. Лабораторні дослідження виявили у зразках іграшок критичний вміст канцерогенів та дрібних елементів, здатних перекрити дихальні шляхи.

"Особливу увагу ми приділяємо продукції для дітей, адже навіть на перший погляд звичайні речі можуть становити серйозну загрозу через вміст небезпечних речовин або невідповідність вимогам безпеки", — підкреслив Андрій Крейтор. На профільному сайті чітко зазначено, що вилучені іграшки містили свинець, фталати та кадмій, які здатні провокувати онкологічні захворювання та асфіксію.

З огляду на серйозність ситуації, представники відомства звернулися до українців із наполегливим проханням провести ревізію домашніх дитячих кімнат. Користувачів закликають звірити наявні іграшки зі списками на урядовому сайті та "негайно припинити їхнє використання у разі виявлення".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, яка небезпечна хвороба маскується під звичайну втому та вражає внутрішні органи.