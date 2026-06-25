Кадмий, свинец и угроза удушения: Госпродслужба призывает немедленно проверить детские игрушки

Защита внутреннего рынка от токсичных и травмоопасных товаров остается одним из главных приоритетов контролирующих органов. По результатам последних плановых мониторинговых мероприятий специалисты выявили масштабные нарушения среди непродовольственных товаров, значительная часть которых предназначена для самых маленьких потребителей.

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Об этом официально сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Полный перечень токсичных и конструктивно дефектных изделий, угрожающих здоровью граждан, уже обнародован на специализированном государственном вебпортале uvaga.gov.ua . Большое количество заблокированных товаров импортировано из Китая и Кореи.

"Эффективный рыночный надзор является важной составляющей системы защиты прав потребителей, — подчеркнул заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор, отметив, что инспекторы тщательно мониторят торговые сети. — Выявление и изъятие из оборота продукции, не отвечающей установленным требованиям – в фокусе внимания Госпродпотребслужбы и ее территориальных органов".

Чиновник особо обратил внимание на то, что родителям следует быть чрезвычайно придирчивыми при выборе детских товаров, ведь яркое оформление часто скрывает смертельную опасность. Лабораторные исследования выявили в образцах игрушек критическое содержание канцерогенов и мелких элементов, способных перекрыть дыхательные пути.

"Особое внимание мы уделяем продукции для детей, ведь даже на первый взгляд обычные вещи могут представлять серьезную угрозу из-за содержания опасных веществ или несоответствия требованиям безопасности", — подчеркнул Андрей Крейтор. На профильном сайте четко указано, что изъятые игрушки содержали свинец, фталаты и кадмий, способные провоцировать онкологические заболевания и асфиксию.

Учитывая серьезность ситуации, представители ведомства обратились к украинцам с настоятельной просьбой провести ревизию домашних детских комнат. Пользователей призывают сверить игрушки со списками на правительственном сайте и "немедленно прекратить их использование в случае обнаружения".

Напомним, портал "Комментарии" писал , какая опасная болезнь маскируется под обычную усталость и поражает внутренние органы.