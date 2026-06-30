Конец эпохи «отпивантов»: почему с 3 августа духи на распив окажутся вне закона

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В Украине уже с 3 августа парфюмерный бизнес и его клиенты столкнутся с серьезными ограничениями, которые ставят под угрозу популярный формат продаж декантов. С этой даты полностью завершается переходный период по внедрению нового Технического регламента на косметические средства. Теперь любое разделение оригинального флакона автоматически приравнивается к отдельному производству.
Иллюстративное фото
Для маленьких бизнесменов это значит колоссальное бюрократическое давление и необходимость оформлять большие пакеты документов на каждый небольшой атомайзер. В свою очередь, продавцы и представители индустрии красоты бьют тревогу из-за возможных последствий для бизнеса.
Они подчеркивают, что такой шаг крайне болезненный, ведь мелкий объем помогал покупателям протестовать дорогой аромат на себе, разносить его и уберечься от финансовой ошибки перед покупкой целого флакона. Однако теперь правила игры меняются безвозвратно.
Юристы и эксперты объясняют, что открытие оригинальной заводской упаковки и последующее переливание жидкости в мелкую тару создает новую ответственность перед законом.
Теперь на каждый минифлакон объемом даже в 2 мл предпринимателям придется разрабатывать собственное техническое досье, заказывать лабораторные отчеты о безопасности и проходить обязательную государственную регистрацию через нотификационную систему Минздрава. Кроме этого, появилось требование о детальной маркировке на государственном языке, где должен быть указан полный состав компонентов, контакты и батч-код. При несоблюдении этих строгих условий бизнесу грозят большие штрафы или конфискация товара.
Из-за угрозы закрытия сотен ФЛП в сети уже появилась электронная петиция, в которой правительство просят предоставить официальные разъяснения и ввести дополнительные послабления для распития. Пока продолжаются дискуссии, продавцы советуют любителям духов не медлить и запастись любимыми миниатюрами, пока на это еще есть законное право.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Госпродслужба призывает немедленно проверить детские игрушки.