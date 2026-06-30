Конец эпохи «отпивантов»: почему с 3 августа духи на распив окажутся вне закона

В Украине уже с 3 августа парфюмерный бизнес и его клиенты столкнутся с серьезными ограничениями, которые ставят под угрозу популярный формат продаж декантов. С этой даты полностью завершается переходный период по внедрению нового Технического регламента на косметические средства. Теперь любое разделение оригинального флакона автоматически приравнивается к отдельному производству.

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Для маленьких бизнесменов это значит колоссальное бюрократическое давление и необходимость оформлять большие пакеты документов на каждый небольшой атомайзер. В свою очередь, продавцы и представители индустрии красоты бьют тревогу из-за возможных последствий для бизнеса.

"С началом августа мы вынуждены будем отказаться от реализации духов на распив из-за радикальных изменений в украинском законодательстве", — делятся разочарованием владельцы профильных магазинов в Instagram .

Они подчеркивают, что такой шаг крайне болезненный, ведь мелкий объем помогал покупателям протестовать дорогой аромат на себе, разносить его и уберечься от финансовой ошибки перед покупкой целого флакона. Однако теперь правила игры меняются безвозвратно.

Юристы и эксперты объясняют, что открытие оригинальной заводской упаковки и последующее переливание жидкости в мелкую тару создает новую ответственность перед законом.

"Как только вы разгерметизировали фирменный флакон ради продажи по миллилитрам, вы юридически становитесь создателем нового продукта. Соответственно, на вас ложатся обязанности так называемого "ответственного лица"", — отмечают юристы в своих разъяснениях.

Теперь на каждый минифлакон объемом даже в 2 мл предпринимателям придется разрабатывать собственное техническое досье, заказывать лабораторные отчеты о безопасности и проходить обязательную государственную регистрацию через нотификационную систему Минздрава. Кроме этого, появилось требование о детальной маркировке на государственном языке, где должен быть указан полный состав компонентов, контакты и батч-код. При несоблюдении этих строгих условий бизнесу грозят большие штрафы или конфискация товара.

Из-за угрозы закрытия сотен ФЛП в сети уже появилась электронная петиция, в которой правительство просят предоставить официальные разъяснения и ввести дополнительные послабления для распития. Пока продолжаются дискуссии, продавцы советуют любителям духов не медлить и запастись любимыми миниатюрами, пока на это еще есть законное право.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Госпродслужба призывает немедленно проверить детские игрушки.