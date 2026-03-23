Кім Чен Ин зміцнив владу в КНДР, але є момент, який викликав тривогу

Перепризначення лідера КНДР супроводжується загадковими перестановками та можливими змінами курсу країни

23 березня 2026, 08:58
Кравцев Сергей

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін знову переобраний головою Державної комісії у справах держави – вищого органу влади країни. Про це повідомляє Reuters.

Кім Чен Ин. Фото: з відкритих джерел

Рішення було ухвалено після першого засідання Верховного народного зібрання нового скликання, яке традиційно затверджує ключові кадрові та політичні рішення, узгоджені правлячою партією.

Однак увагу аналітиків привернула відсутність у оновленому складі комісії Кім Ё Чжон – однієї з найвпливовіших постатей у північнокорейській еліті. Вона входила до цього органу з 2021 року, і її виняток викликало питання як до Південної Кореї, так і серед міжнародних експертів.

У Сеулі заявили, що з'ясовують причини таких кадрових змін. Водночас аналітики вважають, що може йтися не про втрату впливу, а про перерозподіл ролей усередині системи влади. За їхньою оцінкою, Кім Йо Чжон зберігає серйозний вплив через роботу в Трудовій партії, де може координувати стратегічні рішення.

Як зазначають експерти, парламент КНДР зазвичай збирається задля формального закріплення рішень партійного керівництва. На нинішній сесії, як очікується, обговорять зміни до конституції, включаючи можливе закріплення курсу Пхеньяну на жорстке протистояння з Південною Кореєю у рамках концепції "двох ворожих держав".

Крім того, влада розгляне новий п'ятирічний економічний план, який має визначити подальший розвиток країни в умовах міжнародної ізоляції та санкційного тиску.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на парламентських виборах у Північній Кореї 2026 року правляча Трудова партія та її союзники отримали майже повне схвалення виборців: Кім Чен Ин, за офіційними даними, набрав 99,93% голосів при явці 99,99%. Лише 0,07% проголосували "проти", що експерти вважають символічним і таким, що підкреслює контрольований характер голосування, пише The Sunday Guardian.




