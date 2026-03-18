Результаты выборов в Северной Кореи: закончилась ли эра Ким Чен Ына

На парламентских выборах в Северной Корее в 2026 году правящая Трудовая партия и ее союзники получили почти полное одобрение избирателей: Ким Чен Ын, по официальным данным, набрал 99,93% голосов при явке 99,99%. Лишь 0,07% проголосовали "против", что эксперты считают символическим и подчеркивающим контролируемый характер голосования, пишет The Sunday Guardian.

Выборы сопровождались масштабными перестановками: более 70% депутатов Верховных народных собраний – новые лица. Это позволяет Киму укрепить лояльный круг и ликвидировать старые центры влияния. В новый состав вошли его сестра Ким Ё Чжон и министр иностранных дел Чхве Сон Хве, тогда как опытные политики, включая Чхве Рён Хе, утратили ключевые позиции.

Эксперты отмечают, что новый парламент, скорее всего, утвердит Кима на посту председателя Комиссии по государственным делам, закрепив его статус верховного лидера. Законодатели также могут пересмотреть конституцию, особенно в части отношений с Южной Кореей. Это может привести к официальному объявлению Южной Кореи враждебным государством и к изменению внешнеполитического курса страны.

Фактическое отсутствие оппозиции и полный контроль над СМИ и кандидатами превращают выборы в формальное одобрение решений руководства. Небольшой процент голосов "против" лишь создаёт видимость ограниченного инакомыслия, не отражая реальной политической конкуренции. Верховные народные собрания остаются инструментом, легализующим решения правящей партии и обеспечивающим юридическую поддержку внутренней и внешней политики Ким Чен Ына.

