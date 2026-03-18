Результати виборів у Північній Кореї: чи закінчилася ера Кім Чен Ина
commentss НОВИНИ Всі новини

Результати виборів у Північній Кореї: чи закінчилася ера Кім Чен Ина

Вибори 2026 року зміцнили владу лідера та відкрили шлях до нових конституційних змін

18 березня 2026, 11:17
Кравцев Сергей

На парламентських виборах у Північній Кореї 2026 року правляча Трудова партія та її союзники отримали майже повне схвалення виборців: Кім Чен Ин, за офіційними даними, набрав 99,93% голосів при явці 99,99%. Лише 0,07% проголосували "проти", що експерти вважають символічним і таким, що підкреслює контрольований характер голосування, пише The Sunday Guardian.

Кім Чен Ин. Фото: з відкритих джерел

Вибори супроводжувалися масштабними перестановками: понад 70% депутатів Верховної Ради – нові особи. Це дозволяє Кіму зміцнити лояльне коло та ліквідувати старі центри впливу. До нового складу увійшли його сестра Кім Йо Чжон та міністр закордонних справ Чхве Сон Хве, тоді як досвідчені політики, включаючи Чхве Рьон Хе, втратили ключові позиції.

Експерти зазначають, що новий парламент, найімовірніше, затвердить Кіма на посаді голови Комісії з державних справ, закріпивши його статус верховного лідера. Законодавці також можуть переглянути конституцію, особливо щодо відносин з Південною Кореєю. Це може призвести до офіційного оголошення Південної Кореї ворожою державою та зміни зовнішньополітичного курсу країни.

Фактична відсутність опозиції та повний контроль над ЗМІ та кандидатами перетворюють вибори на формальне схвалення рішень керівництва. Невеликий відсоток голосів "проти" лише створює видимість обмеженого інакомислення, не відбиваючи реальної політичної конкуренції. Верховні народні збори залишаються інструментом, який легалізує рішення правлячої партії та забезпечує юридичну підтримку внутрішньої та зовнішньої політики Кім Чен Ина.

Читайте також на порталі "Коментарі" — північнокорейське державне агентство KCNA оприлюднило серію фотографій з інспекції боєприпасів заводу, датованих 11 березня. На кадрах Кім Чен Ин з'явився у звичному мілітаристському образі: чорна шкіряна куртка, суворий погляд та пістолет у руках. Однак головну увагу привернула його дочка, яка стояла всього за крок від батька і також вела вогонь по мішенях.




