Главная Новости Общество события Ким Чен Ын укрепил власть в КНДР, но есть момент, который вызвал тревогу
Ким Чен Ын укрепил власть в КНДР, но есть момент, который вызвал тревогу

Переназначение лидера КНДР сопровождается загадочными перестановками и возможными изменениями курса страны

23 марта 2026, 08:58
Кравцев Сергей

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вновь переизбран председателем Государственной комиссии по делам государства – высшего органа власти страны. Об этом сообщает Reuters.

Ким Чен Ын укрепил власть в КНДР, но есть момент, который вызвал тревогу

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Решение было принято после первого заседания Верховного народного собрания нового созыва, которое традиционно утверждает ключевые кадровые и политические решения, согласованные правящей партией.

Однако внимание аналитиков привлекло отсутствие в обновлённом составе комиссии Ким Ё Чжон – одной из самых влиятельных фигур в северокорейской элите. Она входила в этот орган с 2021 года, и её исключение вызвало вопросы как в Южная Корея, так и среди международных экспертов.

В Сеуле заявили, что выясняют причины таких кадровых изменений. В то же время аналитики считают, что речь может идти не о потере влияния, а о перераспределении ролей внутри системы власти. По их оценке, Ким Ё Чжон сохраняет серьёзное влияние через работу в Трудовой партии, где может координировать стратегические решения.

Как отмечают эксперты, парламент КНДР обычно собирается для формального закрепления решений партийного руководства. На нынешней сессии, как ожидается, обсудят изменения в конституцию, включая возможное закрепление курса Пхеньяна на жёсткое противостояние с Южная Корея в рамках концепции "двух враждебных государств".

Кроме того, власти рассмотрят новый пятилетний экономический план, который должен определить дальнейшее развитие страны в условиях международной изоляции и санкционного давления.

Читайте также на портале "Комментарии" — на парламентских выборах в Северной Корее в 2026 году правящая Трудовая партия и ее союзники получили почти полное одобрение избирателей: Ким Чен Ын, по официальным данным, набрал 99,93% голосов при явке 99,99%. Лишь 0,07% проголосовали "против", что эксперты считают символическим и подчеркивающим контролируемый характер голосования, пишет The Sunday Guardian.




