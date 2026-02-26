Кім Чен Ин виставив США умови "дружби": що вимагає

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин на з'їзді правлячої партії КНДР у Пхеньяні заявив про масштабну програму нарощування ядерного потенціалу на найближчі п'ять років, повідомляє агентство Reuters.

Кім Чен Ин. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Пхеньян має намір зміцнювати статус ядерної держави, розширюючи кількість зброї та вдосконалюючи засоби її застосування.

Особливу увагу буде приділено розробці потужніших міжконтинентальних балістичних ракет, атакуючих систем з використанням штучного інтелекту та безпілотних технологій. Кім наголосив, що модернізація ядерного арсеналу стане пріоритетом для країни найближчими роками, гарантуючи "статус надійного ядерного гравця".

При цьому північнокорейський лідер залишив двері для діалогу з Дональд Трамп, заявивши, що нормалізація відносин можлива, якщо США припинять політику конфронтації та визнають нинішній статус КНДР.

"Немає причин, з яких ми не могли б добре ладнати зі США", — наголосив він.

У той же час Кім Чен Ін виключив переговори з Південною Кореєю, назвавши Сеул "найворожішим ворогом". Раніше Трамп критикував ядерну політику КНДР, наголошуючи, що нарощування арсеналу та ракетні випробування посилюють напругу та створюють ризики для регіональної безпеки.

Таким чином, КНДР одночасно демонструє готовність до діалогу з Вашингтоном та нарощує міць, залишаючи сусідні країни та світову спільноту на варті потенційної загрози. Плани Кіма, що включають ІІ та безпілотники, роблять північнокорейський арсенал більш складним та непередбачуваним, посилюючи напруженість у регіоні та ставлячи США перед новим стратегічним вибором.

