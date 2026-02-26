Ким Чен Ын выставил США условия "дружбы": что требует

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на прошедшем съезде правящей партии КНДР в Пхеньяне заявил о масштабной программе наращивания ядерного потенциала на ближайшие пять лет, сообщает агентство Reuters.

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

По его словам, Пхеньян намерен укреплять статус ядерного государства, расширяя количество оружия и совершенствуя средства его применения.

Особое внимание будет уделено разработке более мощных межконтинентальных баллистических ракет, атакующих систем с использованием искусственного интеллекта и беспилотных технологий. Ким подчеркнул, что модернизация ядерного арсенала станет приоритетом для страны в ближайшие годы, гарантируя "статус надежного ядерного игрока".

При этом северокорейский лидер оставил дверь для диалога с Дональд Трамп, заявив, что нормализация отношений возможна, если США прекратят политику конфронтации и признают нынешний статус КНДР.

"Нет причин, по которым мы не могли бы хорошо ладить с США", — подчеркнул он.

В то же время Ким Чен Ын исключил переговоры с Южной Кореей, назвав Сеул "самым враждебным врагом". Ранее Трамп критиковал ядерную политику КНДР, подчеркивая, что наращивание арсенала и ракетные испытания усиливают напряжение и создают риски для региональной безопасности.

Таким образом, КНДР одновременно демонстрирует готовность к диалогу с Вашингтоном и наращивает мощь, оставляя соседние страны и мировое сообщество на страже потенциальной угрозы. Планы Кима, включающие ИИ и беспилотники, делают северокорейский арсенал более сложным и непредсказуемым, усиливая напряженность в регионе и ставя США перед новым стратегическим выбором.

