Кім Чен Ин презентував новий символ сили КНДР: про що йдеться

Північна Корея провела грандіозний військовий парад, під час якого Кім Чен Ин продемонстрував нову міжконтинентальну ракету перед делегаціями з Китаю, Росії та В'єтнаму. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Кім Чен Ин. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про нову міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-20". Її Кім Чен Ин продемонстрував під час масштабного військового параду на честь 80-х роковин заснування правлячої Трудової партії Кореї.

Парад розпочався у Пхеньяні пізно ввечері у п'ятницю, 10 жовтня, продовживши серію святкових заходів, що тривали з четверга.

Цікаво, що на трибунах були помічені високопосадовці з Китаю, Росії та В'єтнаму. Зокрема, до Пхеньяна прибули прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, російська делегація на чолі з екс-президентом Дмитром Медведєвим і голова Компартії В'єтнаму То Лам.

Особливу увагу привернула демонстрація нової ракети "Хвасон-20", яку північнокорейські ЗМІ вже охрестили "найпотужнішою стратегічною ядерною системою" країни. Цей тип ракети, за заявами Пхеньяна, здатний не залишити нічого від цілей біля США.

Щоправда, міжнародні аналітики й надалі сумніваються у спроможності північнокорейських боєголовок витримувати повторний вхід до атмосфери і точно вражати цілі.

Під час виступу Кім Чен Ин звернувся до військових зі словами, що "героїзм армії КНДР буде видно не лише на рідній землі, а й на передовій соціалістичного будівництва", зробивши натяк на участь північнокорейських сил у зовнішніх операціях.

Перед парадом Кім провів переговори із Медведєвим. Російський представник подякував за те, що Пхеньян надав стільки вояк для боїв проти ЗСУ під Курськом, назвавши це підтвердженням "глибокої довіри" між Росією та КНДР. У відповідь Кім заявив про готовність поглиблювати співпрацю з Росією та розширювати стратегічні обміни.

Аналітики зазначають, що парад у Пхеньяні став не лише демонстрацією сили, а й дипломатичним сигналом про посилення військово-політичного союзу КНДР із Москвою та Пекіном на тлі зростання глобальної напруги.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп і Кім Чен Ин готуються зустрітися: де це може статися.



