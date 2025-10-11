Ким Чен Ын презентовал новый символ силы КНДР: о чем идет речь

Северная Корея провела грандиозный военный парад, во время которого Ким Чен Ын продемонстрировал новую межконтинентальную ракету перед делегациями из Китая, России и Вьетнама. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Речь идет о новой межконтинентальной баллистической ракете "Хвасон-20". Ее Ким Чен Ын продемонстрировал во время масштабного военного парада в честь 80-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи.

Парад начался в Пхеньяне поздно вечером в пятницу, 10 октября, продолжив серию праздничных мероприятий, продолжавшихся с четверга.

Интересно, что на трибунах были замечены высокопоставленные чиновники из Китая, России и Вьетнама. В частности, в Пхеньян прибыли премьер-министр Китая Ли Цян, российская делегация во главе с экс-президентом Дмитрием Медведевым и председатель Компартии Вьетнама То Лам.

Особое внимание вызвала демонстрация новой ракеты "Хвасон-20", которую северокорейские СМИ уже окрестили "самой мощной стратегической ядерной системой" страны. Этот тип ракеты, по заявлениям Пхеньяна, способен не оставить ничего от целей на территории США.

Правда, международные аналитики и в дальнейшем сомневаются в способности северокорейских боеголовок выдерживать повторный вход в атмосферу и точно поражать цели.

Во время выступления Ким Чен Ын обратился к военным со словами, что "героизм армии КНДР будет виден не только на родной земле, но и на передовой социалистического строительства", сделав намек на участие северокорейских сил во внешних операциях.

Перед парадом Ким провел переговоры с Медведевым. Российский представитель поблагодарил за то что Пхеньян предоставил столько вояк для боев против ВСУ под Курском, назвав это подтверждением "глубокого доверия" между Россией и КНДР. В ответ Ким заявил о готовности углублять сотрудничество с Россией и расширять стратегические обмены.

Аналитики отмечают, что парад в Пхеньяне стал не только демонстрацией силы, но и дипломатическим сигналом об усилении военно-политического союза КНДР с Москвой и Пекином на фоне роста глобального напряжения.

