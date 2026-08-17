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Київщина отримала сотні мільйонів на укриття: які громади та скільки грошей отримали

Від Бородянки й Білої Церкви до Ірпеня та Славутича: Київська ОВА назвала громади, де у 2026 році фінансують будівництво та реконструкцію захисних споруд

17 серпня 2026, 17:21
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Кравцев Сергей

У 2026 році на Київщині фінансують будівництво, облаштування та реконструкцію укриттів у низці громад області. Відповідні дані Київська обласна військова адміністрація надала у відповідь на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Київщина отримала сотні мільйонів на укриття: які громади та скільки грошей отримали

Укриття у Київській області

Як випливає з відповіді КОВА, Департамент регіонального розвитку адміністрації є замовником робіт за 18 проєктами. Загальний обсяг доведеного фінансування за ними становить близько 269,5 млн грн.

Найбільші суми передбачені для таких проєктів: у Бородянській громаді – 45,25 млн грн на нове укриття Загальцівського ліцею, у Білоцерківській – 31,58 млн грн на протирадіаційне укриття механіко-енергетичного фахового коледжу, а у Васильківській – 30 млн грн на споруду подвійного призначення для гімназії №8.

Ще 20 млн грн спрямували на будівництво укриття в Славутичі, а також 20 млн грн – на нову захисну споруду в Бородянці. У Таращанській громаді передбачено 17,83 млн грн, у Переяславській – понад 22,13 млн грн за двома проєктами.

Фінансування також отримали Пісківська громада – 9,06 млн грн, Іванківська – 15,7 млн грн за двома об'єктами, Поліська – 5,14 млн грн, Калинівська – 10 млн грн, Боярська – понад 24,24 млн грн за двома проєктами, Ірпінська – 3,02 млн грн та Ржищівська – 7,13 млн грн.

Окремо КОВА повідомила про державну субвенцію на облаштування безпечних умов у закладах освіти. За затвердженим розподілом 368,22 млн грн спрямовано на дев’ять проєктів у Бориспільській, Боярській, Вишневій, Ірпінській, Кожанській та Маловільшанській громадах.

Крім того, ще 39,65 млн грн передбачено на один освітній проєкт у Феодосіївській громаді.

Також видання "Коментарі" повідомляло – два роки по кабінетах: чому Київ не може відновити будинки після ударів РФ.




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