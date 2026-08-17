Киевщина получила сотни миллионов на укрытия: какие общины и сколько денег получили

В 2026 году в Киевской области финансируют строительство, обустройство и реконструкцию укрытий в ряде общин области. Соответствующие данные Киевская областная военная администрация предоставила в ответ журналистский запрос интернет-порталу "Комментарии".

Укрытия в Киевской области

Как следует из ответа КОВА, Департамент регионального развития администрации является заказчиком работ по 18 проектам. Общий объем доказанного финансирования составляет около 269,5 млн грн.

Наибольшие суммы предусмотрены для таких проектов: в Бородянском обществе – 45,25 млн грн на новое укрытие Загальцевского лицея, в Белоцерковской – 31,58 млн грн на противорадиационное укрытие механико-энергетического профессионального колледжа, а в Васильковской – 30 млн грн на сооружение двойного назначения

Еще 20 млн грн направили на строительство укрытия в Славутиче, а также 20 млн грн – на новое защитное сооружение в Бородянке. В Таращанской общине предусмотрено 17,83 млн грн, в Переяславской – более 22,13 млн грн по двум проектам.

Финансирование также получили Песковское общество – 9,06 млн грн, Иванковское – 15,7 млн грн по двум объектам, Полесское – 5,14 млн грн, Калиновское – 10 млн грн, Боярское – свыше 24,24 млн грн по двум проектам, Ирпенское – 3,01 млн грн и Ржи.

Отдельно КОВА сообщила о государственной субвенции на обустройство безопасных условий в учебных заведениях. По утвержденному распределению 368,22 млн. грн. направлено на девять проектов в Бориспольской, Боярской, Вишневой, Ирпенской, Кожанской и Маловильшанской общинах.

Кроме того, еще 39,65 млн. грн. предусмотрено на один образовательный проект в Феодосиевской общине.

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