Два роки по кабінетах: чому Київ не може відновити будинки після ударів РФ

У Києві досі залишаються багатоквартирні будинки, пошкоджені російськими атаками ще кілька років тому. Незважаючи на заяви влади про те, що відновлення столиці є одним із головних пріоритетів, постраждалі мешканці нерідко змушені самостійно добиватися проведення навіть базових ремонтних робіт. Про це йдеться у розслідуванні BIHUS Info.

Відновлення житла у Києві

Журналісти поспілкувалися з мешканцями пошкоджених будинків та спробували з'ясувати, чому процес відновлення розтягується на роки. Люди розповідають, що після російських ударів їм доводиться буквально ходити між різними міськими службами, писати звернення і повторно добиватися рішень. У деяких випадках увагу до проблеми вдається привернути лише після звернення до журналістів.

Одна з ключових проблем, на яку звертає увагу розслідування, – складна та багатоетапна система відновлення. Пошкоджений будинок має пройти обстеження, отримати відповідні технічні рішення, після чого необхідно визначити джерело фінансування, провести проектування і лише потім переходити безпосередньо до робіт.

На кожному із цих етапів процес може затягуватися. При цьому йдеться не лише про капітальний ремонт конструкцій. Після влучення ракет і дронів будівлі вимагають відновлення дахів, фасадів, вікон, інженерних мереж та інших елементів. Якщо ушкодження серйозні, процедура стає ще складнішою.

Проблема набуває особливої гостроти на тлі нових російських атак. Поки одні будинки Києва все ще чекають на повноцінне відновлення після попередніх ударів, російські війська продовжують завдавати нових пошкоджень міській інфраструктурі.

В результаті виникає замкнене коло: обсяг руйнувань збільшується швидше, ніж система відновлення здатна справлятися з проблемами, що вже накопичилися. Для мешканців це означає роки невизначеності та необхідність самостійно контролювати роботу чиновників та підрядників.

Розслідування BIHUS Info показує, що проблема відновлення Києва полягає не лише у нестачі коштів. Не менш серйозними перешкодами є бюрократія, тривале проходження процедур та відсутність ефективної координації між відповідальними структурами.

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