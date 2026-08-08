Два года по кабинетам: почему Киев не может восстановить дома после ударов РФ

В Киеве до сих пор остаются многоквартирные дома, поврежденные российскими атаками еще несколько лет назад. Несмотря на заявления властей о том, что восстановление столицы является одним из главных приоритетов, пострадавшие жители нередко вынуждены самостоятельно добиваться проведения даже базовых ремонтных работ. Об этом говорится в расследовании BIHUS Info.

Восстановление жилья в Киеве

Журналисты пообщались с жителями поврежденных домов и попытались выяснить, почему процесс восстановления растягивается на годы. Люди рассказывают, что после российских ударов им приходится буквально ходить по кругу между различными городскими службами, писать обращения и повторно добиваться решений. В некоторых случаях внимание к проблеме удается привлечь только после обращения к журналистам.

Одна из ключевых проблем, на которую обращает внимание расследование, — сложная и многоэтапная система восстановления. Поврежденный дом должен пройти обследование, получить соответствующие технические решения, после чего необходимо определить источник финансирования, провести проектирование и только затем переходить непосредственно к работам.

На каждом из этих этапов процесс может затягиваться. При этом речь идет не только о капитальном ремонте конструкций. После попадания ракет и дронов здания требуют восстановления крыш, фасадов, окон, инженерных сетей и других элементов. Если повреждения серьезные, процедура становится еще сложнее.

Проблема приобретает особую остроту на фоне новых российских атак. Пока одни дома Киева все еще ждут полноценного восстановления после предыдущих ударов, российские войска продолжают наносить новые повреждения городской инфраструктуре.

В результате возникает замкнутый круг: объем разрушений увеличивается быстрее, чем система восстановления способна справляться с уже накопившимися проблемами. Для жителей это означает годы неопределенности и необходимость самостоятельно контролировать работу чиновников и подрядчиков.

Расследование BIHUS Info показывает, что проблема восстановления Киева заключается не только в нехватке средств. Не менее серьезными препятствиями становятся бюрократия, длительное прохождение процедур и отсутствие эффективной координации между ответственными структурами.

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