Київ напише любовний лист довжиною у сотні метрів: столиця долучається до світового рекорду

Київ долучається до створення найдовшого любовного листа у світі — міжнародного мистецького проєкту The World Letter, який уже понад вісім років подорожує планетою та збирає колективне зізнання людства у любові до світу.

Українці стануть частиною найдовшого любовного листа у світі — як і де долучитися в Києві

Ініціативу заснувала французько-іранська художниця Cocovan, відома своїми вуличними перформансами та партисипативним мистецтвом. Вона подорожує різними країнами й запрошує людей незалежно від віку, мови чи національності написати кілька рядків від себе на спільному сувої.

На сьогодні довжина листа перевищує 630 метрів. У ньому вже залишили свої послання мешканці 50 міст на п’яти континентах. Тепер до цього символічного світового документа можуть долучитися й українці — безкоштовно та без жодних обмежень.

У Києві перша зустріч у межах проєкту відбулася 6 лютого, а наступна запланована на 8 лютого з 17:00 до 20:00 у Культурному Центрі “Спаська 13”. Організатори наголошують: участь вільна, попередня реєстрація не потрібна. Достатньо прийти та написати власний рядок — про любов, надію, світ, людину або майбутнє.

Проєкт The World Letter не має жорстких правил. Хтось пише кілька слів, хтось — повноцінне зізнання. Тексти з’являються різними мовами, почерками й стилями, створюючи унікальний живий архів людських емоцій.

Ідея народилася у 2017 році під час вуличного перформансу в Берліні. Cocovan писала свій особистий любовний лист світу, коли до неї почали підходити перехожі з різних країн і додавати власні фрази. Саме тоді художниця зрозуміла: цей лист має бути спільним і нескінченним.

Для України участь у такому проєкті має особливе значення. У часи війни, втрат і невизначеності можливість залишити свій голос у глобальному символі любові та єдності стає не просто мистецьким жестом, а формою тихого спротиву та віри в людяність.

Організатори зазначають: сувій продовжить подорожувати світом, і кожен новий рядок — це ще одне нагадування, що навіть у найскладніші часи люди здатні говорити мовою любові.

