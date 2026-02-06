logo

Киев напишет любовное письмо длиной в сотни метров: столица приобщается к мировому рекорду

Проект, уже объединивший пять континентов, впервые масштабно привлекает украинцев.

6 февраля 2026, 19:19
Автор:
Проніна Анна

Киев приобщается к созданию самого длинного любовного письма в мире — международного художественного проекта The World Letter , который уже более восьми лет путешествует по планете и собирает коллективное признание человечества в любви к миру.

Украинцы станут частью самого длинного любовного письма в мире - как и где присоединиться в Киеве

Украинцы станут частью самого длинного любовного письма в мире - как и где присоединиться в Киеве

Инициативу основала французско-иранская художница Cocovan , известная своими уличными перформансами и партисипативным искусством. Она путешествует по разным странам и приглашает людей независимо от возраста, языка или национальности написать несколько строк от себя в общем свитке.

На сегодняшний день длина листа превышает 630 метров . В нем уже оставили свои послания жители 50 городов на пяти континентах . Теперь к этому символическому мировому документу могут присоединиться и украинцы — бесплатно и без ограничений.

В Киеве первая встреча в рамках проекта состоялась 6 февраля , а следующая запланирована на 8 февраля с 17:00 до 20:00 в Культурном Центре "Спасская 13" . Организаторы отмечают: участие свободное, предварительная регистрация не требуется. Достаточно прийти и написать собственную строчку — о любви, надежде, мире, человеке или будущем.

У проекта The World Letter нет жестких правил. Кто-то пишет несколько слов, кто-то полноценное признание. Тексты появляются на разных языках, почерках и стилях, создавая уникальный живой архив человеческих эмоций .

Идея родилась в 2017 году во время уличного перформанса в Берлине. Cocovan писала свое личное любовное письмо миру, когда к ней начали подходить прохожие из разных стран и добавлять собственные фразы. Именно тогда художница поняла: это письмо должно быть общим и бесконечным.

Для Украины участие в таком проекте имеет особое значение. Во время войны, потерь и неопределенности возможность оставить свой голос в глобальном символе любви и единства становится не просто жестом искусства, а формой тихого сопротивления и веры в человечность.

Организаторы отмечают: свиток продолжит путешествовать по миру, и каждая новая строка — это еще одно напоминание, что даже в самые сложные времена люди способны говорить на языке любви.

