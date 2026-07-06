Київ готує великі оборонні угоди з НАТО: деталі

Україна розраховує вже до кінця року укласти масштабні оборонні домовленості щонайменше із сімома країнами НАТО. Про це заявив заступник секретаря РНБО Давид Алоян, коментуючи новий напрям української міжнародної політики, який у Києві неофіційно називають “дроновою дипломатією”.

Дрони. Фото: з відкритих джерел

За його словами, за останні місяці Україна вже підписала відповідні угоди з шістьма державами, серед яких Латвія, Литва, Азербайджан, а також Саудівська Аравія, ОАЕ та Катар. Однак, як наголошує Алоян, мова йде не лише про постачання безпілотників.

Ключовою цінністю стали український бойовий досвід, системи виявлення цілей, радари, програмне забезпечення, наземні станції та комплексні рішення для боротьби з дронами. Саме цього, за словами чиновника, бракувало багатьом країнам Близького Сходу після атак іранських безпілотників.

Україна фактично пропонує партнерам готову екосистему протидії повітряним загрозам. Після випробування західних дронів-перехоплювачів деякі держави звернулися до Києва по консультації щодо їх ефективного застосування.

Аналітики вважають, що саме тут Україна отримує унікальну перевагу. За словами експерта Фонду Карнегі Майкла Кофмана, Київ може стати одним із глобальних центрів знань у сфері безпілотної війни та протиповітряної оборони.

Тепер основний фокус переміщується на країни НАТО, особливо ті, що межують із Росією або знаходяться поблизу України. У Києві переконані: війна перетворила Україну на державу з найбільшим у світі практичним досвідом як у відбитті атак дронів, так і в їх застосуванні для ударів по ворогу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна відкрила новий фронт у тилу Росії: яку проблему не можуть вирішити окупанти.



