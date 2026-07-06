Киев готовит крупные оборонные соглашения с НАТО: детали

Украина рассчитывает уже к концу года заключить масштабные оборонные договоренности, по меньшей мере, с семью странами НАТО. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Давид Алоян, комментируя новое направление украинской международной политики, которое в Киеве неофициально называют "дроновой дипломатией".

Дроны. Фото: из открытых источников

По его словам, за последние месяцы Украина подписала соответствующие соглашения с шестью государствами, среди которых Латвия, Литва, Азербайджан, а также Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Однако, как отмечает Алоян, речь идет не только о поставках беспилотников.

Ключевой ценностью стали украинский боевой опыт, системы обнаружения целей, радары, программное обеспечение, наземные станции и комплексные решения по борьбе с дронами. Именно этого, по словам чиновника, не хватало многим странам Ближнего Востока после атак иранских беспилотников.

Украина фактически предлагает партнерам готовую экосистему противодействия воздушным угрозам. После испытания западных дронов-перехватчиков некоторые государства обратились в Киев за консультациями по их эффективному применению.

Аналитики считают, что именно здесь Украина получает уникальное преимущество. По словам эксперта Фонда Карнеги Майкла Кофмана, Киев может стать одним из глобальных центров знаний в сфере беспилотной войны и противовоздушной обороны.

Теперь основной фокус перемещается на страны НАТО, особенно те, которые граничат с Россией или находятся вблизи Украины. В Киеве убеждены: война превратила Украину в государство с самым большим в мире практическим опытом как в отражении атак дронов, так и в их применении для ударов по врагу.

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