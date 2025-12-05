logo_ukra

BTC/USD

92166

ETH/USD

3170.83

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Камчатка тоне: стихія паралізувала місто, люди йдуть вбрід, сотні машин ушкоджено
commentss НОВИНИ Всі новини

Камчатка тоне: стихія паралізувала місто, люди йдуть вбрід, сотні машин ушкоджено

Сильний циклон накрив Камчатку — потужні зливи та вітер затопили дороги, пошкодили авто і залишили мешканців без світла та тепла.

5 грудня 2025, 05:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

На Камчатці негода перетворила вулиці на річки, а місто — на зону лиха. Через потужний циклон затоплено житлові райони, десятки автівок пошкоджено, а в окремих селах люди залишилися без світла й опалення.

Камчатка тоне: стихія паралізувала місто, люди йдуть вбрід, сотні машин ушкоджено

Петропавловськ-Камчатський: авто під водою, рух паралізовано

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на  МНС РФ.

У Петропавловську-Камчатському дороги повністю пішли під воду — рух транспорту місцями зупинився. Багато автівок отримали гідроудар, вулицями пересувалися лише пішоходи — по коліна у воді.

Найгірше — в населених пунктах. У селищі Івашка стихія зірвала електроопору, 150 людей залишилися без світла і тепла. Рятувальні служби працюють цілодобово, однак циклон поки не вщухає.

Очікується, що погодні умови залишатимуться складними ще щонайменше добу. Жителів попереджають про нові зливи, мокрий сніг та сильний вітер.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що у ніч на 5 грудня в російському місті Темрюк (Краснодарський край) пролунали вибухи — загорілася портова інфраструктура. У результаті атаки спалахнула масштабна пожежа, над районом здіймався густий дим, рятувальники працювали всю ніч.

Про інцидент повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали. За їхніми даними, до атаки нібито причетні українські безпілотники, які вразили складські резервуари з паливом. У результаті постраждала інфраструктура порту, проте за офіційною інформацією, людей встигли  евакуювати.

На місці займання працювали 32 рятувальники та 8 одиниць техніки. Відомо, що перед інцидентом у регіоні оголошували ракетну тривогу. Над Слав’янським і Темрюкським районами пролунали потужні вибухи.

А увечері 4 грудня також зазнав атаки Курськ — там уламки збитих дронів пошкодили будинки та автомобіль.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини