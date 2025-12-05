Камчатка тоне: стихія паралізувала місто, люди йдуть вбрід, сотні машин ушкоджено

На Камчатці негода перетворила вулиці на річки, а місто — на зону лиха. Через потужний циклон затоплено житлові райони, десятки автівок пошкоджено, а в окремих селах люди залишилися без світла й опалення.

Петропавловськ-Камчатський: авто під водою, рух паралізовано

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на МНС РФ.

У Петропавловську-Камчатському дороги повністю пішли під воду — рух транспорту місцями зупинився. Багато автівок отримали гідроудар, вулицями пересувалися лише пішоходи — по коліна у воді.

Найгірше — в населених пунктах. У селищі Івашка стихія зірвала електроопору, 150 людей залишилися без світла і тепла. Рятувальні служби працюють цілодобово, однак циклон поки не вщухає.

Очікується, що погодні умови залишатимуться складними ще щонайменше добу. Жителів попереджають про нові зливи, мокрий сніг та сильний вітер.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що у ніч на 5 грудня в російському місті Темрюк (Краснодарський край) пролунали вибухи — загорілася портова інфраструктура. У результаті атаки спалахнула масштабна пожежа, над районом здіймався густий дим, рятувальники працювали всю ніч.

Про інцидент повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали. За їхніми даними, до атаки нібито причетні українські безпілотники, які вразили складські резервуари з паливом. У результаті постраждала інфраструктура порту, проте за офіційною інформацією, людей встигли евакуювати.

На місці займання працювали 32 рятувальники та 8 одиниць техніки. Відомо, що перед інцидентом у регіоні оголошували ракетну тривогу. Над Слав’янським і Темрюкським районами пролунали потужні вибухи.

А увечері 4 грудня також зазнав атаки Курськ — там уламки збитих дронів пошкодили будинки та автомобіль.